Tabip Odası Başkanı: “Birçok doktor antidepresan kullanıyor”

Manisa Tabip Odası Başkanı Hasan Semih Bilgin, günde 100 hastayı muayene eden hekimlerin üzerinde performans baskısı ve iş yükü fazlalığı olduğunu, birçok meslektaşının antidepresan kullandığını söyledi.

Manisa Tabip Odası Başkanı Hasan Semih Bilgin, hekimlerin 10 dakikada 1 hastayı muayene etmek zorunda kaldığını, günde baktıkları hasta sayısının 100’ü bulduğunu ifade etti. Performans baskısı ve iş yükü fazlalığından dolayı hekimlerde ‘Tükenmişlik’ olduğunu kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

“Bu kadar hızlandırılmış sağlık hizmeti sunumu yanlış teşhise, gecikmelere yol açabilir. Hekim tarafından ise çok yorucudur. Günde 100 hasta bakma durumu aslında iki katı sağlık personelinin taşıyabileceği bir yüktür. 2002’de ülkede 75 bin hekim varken, 200 milyon hasta bakılıyordu. Şimdi ise 140 bin hekim yıllık 650 milyon hasta bakıyor. Muayene sayısı 3 katının üzerine katlanmıştır. Türkiye hasta başvurusu, MR çektirme oranlarında dünya şampiyonu. 2’inci, 3’üncü basamak hastaneler üzerinde büyük bir yük var. Çünkü 1’inci basamaktaki sağlık sorunları için 2’nci, 3’üncü basamaklara gidiyorlar. Bütün sağlık sorunlarının yüzde 85’i, aile hekimlerinde halledilebilir. Planlama böyle yapılmalı. Ama sistemi ters kurgularsanız, bunu politik olarak görür, 2’nci, 3’üncü basamağın önünü açarsanız insanlar boğazı ağrıyınca üniversitedeki hocaya gider. Aile hekimliği güçlendirilmelidir. Bunun güçlendirilmesi daha sağlıklı nitelikli sağlık hizmeti sunumu yolunu açacaktır. Hekimlerin üzerindeki performans baskısı, hekimi de daha fazla hasta bakmaya zorlayan sistemdir. Hekim ikili kıskaç altındadır. Bir taraftan para kazanmak için ne kadar çok hasta bakarsan diye önüne bir sistem konulmuştur. Diğer taraftan çok hasta bakma yükünün altında ezilmektedir.”

“HEKİMLERDE TÜKENMİŞLİK VAR”

Sağlık çalışanı ve hekimlerin ikili çıkmazdan kurtarılması gerektiğini dile getiren Bilgin, birçok meslektaşının tükenmişlikten dolayı antidepresan kullandığını ifade etti. Bilgin, “Bu baskının hekimlerde tükenmişlik olarak çıktısı vardır. Hekimler durumlarından memnun değiller. Biz birçok meslektaşımızın antidepresan kullandığını biliyoruz. Kendi kendilerine başlıyorlar. Bu durumun tükenmişlik olduğunu biliyorlar. Çözümün psikiyatristen yardım almakla geçmeyeceğini sistemle ilgili olduğunu biliyorlar. Çözümlerini kendileri üretmeye çalışıyor” dedi.

Tabip Odası Başkanı Hasan Semih Bilgin, sağlıkta rekabet ortamı oluşturulduğunu savunurken, her hastaya en az 15 dakika zaman ayrılması gerektiğini söyledi. Bilgin, “Hekimlerin gelirlerinin yüzde 60’ı performans üzerinden karşılanıyor. ‘Ne kadar çok hasta bakarsan o kadar çok para alırsın’ diyorlar. Böyle olunca kurumlar içinde çalışanlar arasında rekabet ortamı oluyor. Yani sağlıkta bir rekabet oluşturuluyor. Herkes yüzde 60’ı daha yüksek rakamlara taşımaya çalışıyor. Özel sektöre devlet 60 hastadan fazlasına ödeme yapmıyor. Bu sınırlar devlete de koyulabilir. Hekimlerin beklentisi performans beklentisinden kurtulmak ve günlük bakılabileceği kadar hasta bakmaktır. Bir hekim günde en fazla 60 hasta bakabilir. Dünyada tavsiye edilen bir hastaya en az 15 dakika zaman ayrılmasıdır” dedi.

DHA