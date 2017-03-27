Uçak kabinindeki hava evdekinden daha temiz!

Uçak kabinlerindeki havanın yolcuların sağlığı ile ilgili bazen olumsuz sonuçlar doğurduğu şeklindeki tezler bilimsel verilerle çürütüldü. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), kabin içindeki havanın kalitesiyle ilgili yaptırdığı geniş çaplı iki bilimsel çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Uçak kabinlerindeki havanın yolcuların sağlığı ile ilgili bazen olumsuz sonuçlar doğurduğu şeklindeki tezler bilimsel verilerle çürütüldü. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), kabin içindeki havanın kalitesiyle ilgili yaptırdığı geniş çaplı iki bilimsel çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Bu testlerden ilki, Fraunhofer Havacılık Araştırma Derneği, diğeri ise Lufthansa, Condor ve British Airways desteğiyle yapıldı. Testler, Temmuz 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında 69 adet uçakta (Airbus A320, A321, A340, A380, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 747 ve Boeing 787'de) gerçekleştirildi. Hava kalitesini ölçmek için kokpit ve kabine farklı cihazlar yerleştirildi.

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“HAVA KALİTESİ YÜKSEK”

Her iki çalışmanın sonuçlarını yayınlayan EASA, kabinlerdeki havanın yolcu sağlığı açısından risk teşkil etmediğini açıkladı. Uçak kabinlerindeki havanın işyerleri, okullar, çocuk yuvaları ve evlerdekinden bile daha iyi olduğu belirlendi.

Sık sık gündeme gelen uçaklardaki havanın kalitesi ve mürettebatın zehirlendiği şeklinde olumsuz haberlerde en son 18 Mart 2017 tarihinde Lufthansa'nın Münih-Newark seferini yapan A340 uçağında pilotlar kabinde duman fark etmiş, kabin ekibinden bazıları da bu dumanı soludukları için rahatsızlandıklarını ileri sürmüştü.

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MOTOR YAĞLARI ZEHİRLER Mİ?

İkinci çalışmada uçak motorlarında kullanılan yağ karışımlarının yüksek ısıda toksik etkileri incelendi. Bu araştırma da, Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma-Halk Sağlığı Organizasyonu ile Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü tarafından yürütüldü. Bu araştırmada da motor yağlarının kabine sızması ve yolcu sağlığını etkilediği şeklindeki haberlerih gerçeği yansıtmadığı belirlendi.