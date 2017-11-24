Ümitcan Altuğ 7 kişiye ‘can’ oldu

İstanbul’da evinde beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki Ümitcan Altuğ’un yakınları tarafından bağışlanan organları 7 kişiye can oldu.

Bilgisayar mühendisi Ümitcan Altuğ, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ümraniye'deki evinde geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. Evli ve bir kız çocuğu babası Altuğ önce Ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Altuğ'un beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ TÜM ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Koordinatör Ayşe Özkan'ın yaptığı görüşmenin ardından Eşi Hüda, annesi Bahriye ve ablası Başak Altuğ genç bilgisayar mühendisi 6 yaşında Maya isimli bir kız çocuğu babası Ümitcan Altuğ'un tüm organlarını bağışladı. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Altuğ'un organlarının uyduğu hastalar tek tek evlerinden çağrıldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından yapılan operasyonla karaciğer'i Bektaş Şimşek'e, böbrekleri ise Tekirdağ Çorlu'dan gelen 12 yıllık diyaliz hastası İrfan Kenar'a (43) bir diğer böbreği İstanbul'da bulunan 9 yıldır diyaliz hastası Mehmet Matur (56) nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Dinçkan, “Hastalarımızın sağlık durumu çok iyi” diye konuştu.

UMUTLARI BİTMİŞTİ

Ümitcan Altuğ'un kalbi yine Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Yar Doç. Mehmet Balkannay tarafından Kocaeli'nden gelen son dönem kalp yetmezliği yaşayan ölümüne sayılı günler kalan Ülkü Aksu'ya (63) nakledildi. Altuğ'dan alınan akciğer ise Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kornealar ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde orgna bekleyen hastalara nakledildi. Organları ile hayat bulan hastalar bağışcı Altuğ ailesine teşekkür etti.