Bitcoin madenciliği nedir? İnanılmaz elektrikle inanılmaz kazançlar!

En çok kullanılan dijital para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum çıkarmak için yapılan dijital madencilik inanılmaz elektrik tüketime neden oluyor.

Teknoloji nerelere geldi dememize sebep olacak gelişmelerden olan dijital para birimleri son dönemlerde yaptıkları yükselişle sürekli gündemde kalıyor. Özellikle Bitcoin’in son dönemdeki yükselişi diper para birimlerinden Ethereum’u da göz önüne çıkardı. Dijital madencilik işi yüksek performanslı bilgisayarlar gerektiriyor. Tahminlerin ötesinde güçlü bilgisayarlar oluşturan dijital madenciler bilgisayar bilişenleri fiyatlarını da etkiliyor.

ÜLKELERDEN FAZLA ELEKTRİK TÜKETİYORLAR

Shiftdelete’de yer alan habere göre dijital madencilik işlemlerinin tükettiği elektrik inanılmaz boyutlara ulaştı. En çok kullanınan dijital para birimi olan Bitcoin ve Ethereum, 14.54 TWh ve 4.69 TWh güç tüketimine sebep oluyor. Ethereum üretmek için tüketilen elektrik, Moldova’nın tükettiği elektrikle eşit seviyeye geldi. Bitcoin için tüketilen elektrik ise Türkmenistan ile aynı seviyelerde. Toplamda ise 17 milyonluk ülkelere eşit elektrik tüketimi yaşanıyor.

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Peki Bitcoin nedir? Bitcoin'in bu kadar değerli olmasının sebebi ne? Bitcoin güvenli midir? Bitcoin hakkında merak edilen detayların başında Bitcoin'in nasıl bir şey olduğu geliyor. Bitcoin sistemi üzerinde kullanıcılar birbirlerine aracı olmadan doğrudan transferler yapabilir. Transferler merkezi olmayan dağınık bir kayıt ve mutabakat sistemine kaydedilir. Bu kayıt ve mutabakat sistemine Blockchain adı verilmektedir.