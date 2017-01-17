Eğer şifreniz bunlardan biriyse çalınmış olabilir!

Geçtiğimiz senenin en çok çalınan şifreleri belirlendi. Artan internet kullanımıyla veri güvenliğinin fazlaca önem kazandığı bu dönemde işte en çok bu şifreler çalındı.

Geçtiğimiz senenin en çok çalınan şifreleri belirlendi. Artan internet kullanımıyla veri güvenliğinin fazlaca önem kazandığı bu dönemde işte en çok bu şifreler çalındı.

Shiftdelete’in aktardığı habere göre 2016 yılında en çok çalınan şifreler açıklandı. Hack ve zararlı yazılımlar aracılığıyla çalınan şifreler geçtiğimiz sene 2016 yılının üzerine çıktı. Yılın en çok çalınan şifreleri de belirlendi.

İŞTE EN ÇOK ÇALNAN ŞİFRELER

Çalınan şifrelerin analiz edilen kısmında göze çarpan en önemli sonuç, 123456 şifresinin çalınan en çok şifre olması. Tüm çalınan şifreler içinde %17 gibi oldukça büyük bir oranı kaplayan 123456 şifresi kullanılmaması gereken şifreler sıralamasında başı çekiyor. İkinci sırada ise 123456789 geliyor. Klavye tuş kombinasyonu sayesinde rahatça akılda kalan qwerty şifresi ise üçünsü sırada. Websiteleri ve uygulamalar şifrelerin güvenliği konusunda büyük harf, küçük harf, rakam ve sembol kombinasyonlarını tavsiye ediyor. İşte geçtiğimiz sene en çok çalınan şifreler…