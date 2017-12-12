Facebook’da bu butonu görürseniz şaşırmayın! Facebook’a sarılma düğmesi mi gelecek?

Facebook'ta süpriz bir güncelleme ABD'de denenmeye başladı. Küçük bir grup üzerinde denenmeye başlayan yeni Facebook güncellemesinde farklı özelliklere sahip bir buton dikkat çekiyor. reeting (selam) adı altında toplayan şirket, kullanıcılarına Merhabanın yanı sıra hug (sarıl), wink (göz kırp), poke (dürt) ya da high-five (çak bir beşlik) fonksiyonlarını da içerecek...

Facebook’ta geçmişte kullanılan dürtme butonunu birçok kişi hatırlar. “Poke” butonunun bir benzeri olan Greeting (selam) butonu üzerinde çalışan Facebook, denemelere başladı.

ARKADAŞ EKLEMEDE İLK ADIM OLARAK KULLANILMASINDAN KORKULUYOR!

Webrazzi’de yer alana habere göre, daha önce Merhaba seçeneğinin kullanıcılar tarafından pek de hoş karşılanmadığı hatırlanıyor. Açıkçası “Poke” un kalkmasıyla tanımadıkları insanların ilgisinden kurtulan bir çok kullanıcının yüzü biraz olsun gülmüştü. Ancak “Merhaba” durumu biraz daha karışık hale getirecek gibi görünüyor. Öyle ki; kullanıcılar arkadaş olmadıkları kişileri eklemeye çalışırken ya da profillerinde göz gezdirirken yanlışlıkla “Merhaba” demeye bile başladı.

GERİ DÜRT OLAYI GERİ DÖNÜYOR

Gelen bildirimlerden birine bastığınızda ise doğrudan o kişinin profiline yönlendiriliyorsunuz. Profil üzerinden de aynı şekilde size yollanan selama cevap verebiliyorsunuz. İşte tam da o noktada yıllar öncesinde gerçekleşen “Geri dürt!” deneyimi Facebook'ta yeniden canlanıyor diyebiliriz. Sonrasında ise ardı arkası kesilmeyen bir döngüye girmeyi göze alıyorsunuz.