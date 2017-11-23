Güvenli alışveriş için 10 ipucu: Efsane Cuma indirimleri bu gece başlıyor! Kara Cuma yani Black Friday’de siber saldırılara dikkat!

Alışveriş çılgınlarının heyecanla beklediği Black Friday yani Kara Cuma indirimlerine kısa bir süre kaldı. Hatta bazı markalara Efsane Cuma indirmlerini başlattı. İnternet üzerinden alışveriş yaptığımız bu dönemde siber saldırılardan nasıl korunuruz? İşte Güvenli Black Friday alışverişi için 10 ipucu...

Mağazaların büyük indirimler yaptığı Black Friday (Kara Cuma) geldi çattı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pek çok markanın çeşitli indirimler yaptığı Black Friday bu yıl 24 Kasım tarihine denk geliyor. Efsane Cuma indirimleri adı altında ülkemizde bazı markalar kampanya başlattılar. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, kullanıcıları, yüzlerce perakende ve online mağazada geçerli olan indirimlerle gerçek bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday'da (Kara Cuma) kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirmek için fırsat kollayan siber suçlulara karşı uyarıyor. Online alışveriş sitelerinin büyük indirimlere gireceği bu günde milyonlarca kullanıcı internet üzerinden alışveriş yapacak. Peki siber suçluların fırsat kolladığı bu günde, internette alışveriş yapmadan önce almanız gereken önlemler neler? İşte güvenli Efsane Cuma alışverişi için ipuçları…

BİNLERCE SAHTE BLACK FRİDAY UYGULAMASI VAR

Yayınlanan son rapora göre, uzmanlar büyük markaları taklit ederek müşteri verilerini toplayan 32 binden fazla kötü amaçlı Black Friday uygulaması keşfettiler. Bu uygulamaların kullanıcıları aldatmak, alışveriş yapan kişilerin kredi kartı bilgilerine erişmek, Facebook ve Gmail oturum açma bilgilerini ele geçirmek ve kötü amaçlı yazılımlar indirmek gibi birçok tehdidi barındırdığı söyleniyor. Daha da kötüsü, bu uygulamalar App Store ve Google Play gibi resmi uygulama mağazalarında da yer alıyor.

Tehditler bununla da sınırlı kalmıyor. Siber suçlular Black Friday'da sahte perakende mikro siteler, hedefli kimlik avı dolandırıcılıkları, kötü amaçlı reklamlar ve tüm mali verileri fiziksel satış noktası sistemlerinden çalan yeni kötü amaçlı yazılımlar ile fırsat kolluyor. Bu nedenle tüketicilerin, bilgilerini her zamankinden daha fazla koruması gerekiyor.

GÜVENLİ ONLİNE ALIŞVERİŞ İÇİN 10 İPUCU

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Black Friday'da (Kara Cuma) bilgisayar ve akıllı telefonlar ile güvenli online alışveriş için 10 önemli ipucunu şöyle sıralıyor:

1. Sahte uygulamalardan korunmak için mağazanın web sitesini ziyaret ederek uygulamaya bağlantı verip vermediğine bakın. Sahte Black Friday uygulamalarından korunmanın en kolay yolu, mobil tarayıcınızdan mağazanın resmi web sitesine giderek uygulamaya bağlantı verip vermediğini kontrol etmektir. Birçok mobil tarayıcı, eğer bir web sitesinin halihazırda bir uygulaması varsa, üst veya alt kısımda sayfayı uygulamada açmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj verir.

2. Black Friday temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.

3. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Doğrudan marka tarafından duyurulan fırsatlara güvenin. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız yada kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.

5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

6. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

7. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

8. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

9. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.

10. Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın.