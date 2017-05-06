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IBM uyardı “O USB bellekleri imha edin!”

Teknoloji devi IBM kullanıcılarına hediye olarak gönderdiği USB bellekler hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

07:486 Mayıs 2017
Bilim - Teknoloji
IBM uyardı “O USB bellekleri imha edin!”
Teknoloji devi IBM kullanıcılarına hediye olarak gönderdiği USB bellekler hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

IBM çeşiti ürünlerin yanında promosyon olarak gönderdiği düşük kapasiteli USB bellekler hakkında yaptığı açıklamayla müşterilerini korkuttu. Gönderilen USB flaş belleklerin yok edilmesi çağrısında bulunan IBM, USB belleklere çok zararlı bir virüsün bulaştığını belirtti.

VİRÜS ÖNCE SAKLANIYOR

IBM, kurulum sırasında zararlının kurbanın bilgisayarına kopyalandığını ancak bu sırada çalıştırılmadığını söylüyor. Firma açıklamasında “kurulum aracı USB flaş sürücüsünden çalıştırıldığında aracın kendisini sabit diskteki geçici bir klasöre kopyaladığını” belirtti. IBM, sürücüyü sistemine takanlara bir antivirüs kullanmalarını ve zararlıyı sistemden kaldırmalarını ve USB bellekleri imha etmelerini öneriyor.

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