Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat ederken, harika bir pazar günü geçireceksiniz. Kendinizi gün boyu şımartabilirsiniz. Sevgilinizle romantik bir sinema filmi izleyebilirsiniz.

BOĞA

Deniz kenarında ciğerlerinize temiz hava doldurmak size çok iyi gelecek. Yaratıcılığınızı kullanarak ne kadar sanatçı ruhlu olduğunuzu da bugün keşfedebilirsiniz.

İKİZLER

Annenizle vakit geçirmek isteyecek ve program yapacaksınız. Aile bireylerinin hepsi sizden koşulsuz yardım bekleyecek. Hafta sonu enerjiniz çok yüksek olacak.

YENGEÇ

Uzak ülkelere yapacağınız seyahatlerin programını yapmak bile size iyi gelecek. Ruhunuzu dinlendirmeye çalışın. Ayak ağrılarınızı dindirmek için doktora gitmelisiniz.

ASLAN

Resim, sanat ve müzikle ilgili aktivitelere katılmak sizi mutlu edecek. Fazla merhametli ve iyi niyetli olmak sizi uzun vadede üzebilir. Kimseye borç vermemelisiniz.

BAŞAK

Eşinizle duygu yüklü bir pazar günü geçireceksiniz. Temposu yoğun iş hayatınıza artık bir es vermelisiniz. Aldatılmalara karşı dikkatli olun. Hayallerinize kulak verin.

TERAZİ

Hiçbir iş yapmadan haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmaya hazır olun. Kitap okumak, müzik dinlemek size iyi gelecek. Kendiniz için seçtiğiniz hobilere vakit ayırın.

AKREP

Sevdiğiniz kişilere vakit ayırmak için program yapacaksınız. Çocuğunuzun geleceğine yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Dans etmek size iyi gelecek.

YAY

Tüm gün evde vakit geçirip kendinizi şımartabilirsiniz. Evdeki bireylerin arasında soyut bir bağ oluşacak. Bu süreçte herkes birbirini ne kadar çok sevdiğini anlayacak.

OĞLAK

Zihninizi belirli bir konuya odaklamakta zorlanabilirsiniz. Annenizle vakit geçirip eski sorunları masaya yatıracaksınız. Çocukluk anılarınız gözünüzde canlanacak.

KOVA

Mantıklı düşünmekte ve karar almakta zorlanabilirsiniz. Ruh haliniz dalgalı deniz gibi olacak. Bol bol iyot kokusunu ciğerlerinize cekip deniz kenarında vakit geçirin.

BALIK

Bugün evdeki tüm çamaşırları yıkayıp, ütüleyebilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırmanızın zamanı geldi. Fırsat bulursanız ruhani çalışmalara katılmayı ihmal etmeyin.