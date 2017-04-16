Prag’da bir lezzet durağı

Bu hafta sizi, eskiden Çekoslovakya'nın başkenti olan Prag'a götürüyorum. Sınırlar değişti, ülkeler ve neredeyse tüm dünya değişti ama Prag hep aynı kaldı…

Harika binalarla süslü şehir Prag, İkinci Dünya Savaşı sırasında zarar görmemesi nedeniyle bugün de buram buram tarih kokuyor… Prag'da ziyaret edilecek mekanlar listemde ilk sırada, iki Michelin yıldızlı restoran ‘La Degustation' yer alıyor. Bohem burjuvazinin temsilcisi olan mekan, yüksek camları ve ambiyansıyla konuklarına fine dining restoranında olduklarını hissettiriyor. Son derece şık baylar ve bayanlar tüm masaları süslüyor. ‘La Degustation' için “Eşinizle romantik ve güzel bir yemek için burası çok doğru bir adres” diyebiliriz.

Yemeklerle eşleşen şaraplar

Bu restoranda en çok etkilendiğim bir diğer detay da şarap eşleşmeleriydi. Şef, dünyanın en iyi şarap bölgelerine gidip menüsündeki yemeklerine eşleşen şarapları tadarak seçmiş. Garson şarabı servis ederken, bölgesini ve bu yemekle neden çok iyi eşleştiğini detaylı olarak anlatıyor. Birçok restoranda şarap tadım menüsünü elime aldığımda sonlara doğru tıkanırım ve sadece yemeği tadar ve hepsini bitiremem ancak ‘La Degustation'da son gelen minik kahvenin yanında çikolataya kadar bitirdim.

Gulaş yemek isterseniz…

Prag'a gidecekler için gerçekten güzel bir akşam yemeği alternatifi sunan bu restorana kesinlikle önceden rezervasyon yapmanızı öneririm… Prag'ı tarihi ve geleneksel mutfağıyla yaşamak isteyenler ise mutlaka ‘U Fleku'da gulaş yemeliler ve kendi yapımları olan birayı tatmalılar. Burası uzun tahta masaları ve ambiyansıyla tarihi yaşatan turistik bir restoran. Gulaş yemek isteyenlere şiddetle tavsiye edilir.