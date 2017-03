Fevkaladenin fevkinde!

Her ne kadar sabah akşam sövsek de kredi derecelendirme kuruluşları dünyada ciddiye alınıyor. Hadi bir tanesi hakkımızda kötü konuşsa eyvallah… Diyeceğim ki Türkiye'ye gıcığı var!

Moody's, S&P ve Fitch'ten sonra Japon kredi derecelendirme kuruluşundan da Türkiye ekonomisinin gidişatına ilişkin uyarıcı açıklamalar geldi. Japon'un bizle ne derdi olabilir ki?

Özetle hepsi “uzak durun” diyor.

Zira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu cevabı yapıştırdı; “Bu millet kendi notunu kendi verir. Ekonomi dinamiklerimiz fevkalade iyi.”

Ekonomi dinamiklerimiz dediği ne?

Resmi rakamlara göre işsizlik yüzde 13'e dayanmış, her dört gençten biri işsiz. Fevkalade!

Dolar 3.60'ın üzerinde… Gördüğü 4'e yakın seviyelerden çekilse de, şirketler için sürdürülebilir değil. Faizleri 3.75 puan artırdığımız halde gerilemiyor. Mükemmel!

Enflasyon çift haneye çıktı, yüzde 10.13 seviyesinde. Âlâ!

İhracatımız iki yıl önce yıllık 157 milyar dolarken şimdi 143 milyar dolara düştü. Kusursuz!

Geçen yıl turizm çökmüştü, bu yıl tamamen felç… Nefis!

Yabancı raporların dikkate aldığı 17 göstergeye göre ekonomisi en kırılgan beş ülkeden biriydik. Dördünü açık ara geri bıraktık. Şimdi ekonomisi en kırılgan gelişen ülkeyiz. Şahane!

Avrupa Birliği ile komple kavgalıyız. İşi hakaret boyutuna vardırdık. Suriye'de, Irak'ta savaştayız. Libya, Mısır gibi Kuzey Afrika ülkeleri ile papazız. İran limoni… Süper güçler Amerika, Rusya ile didişmekteyiz. Bir o ambargo koyuyor bir ötekisi… Tek kadim dostumuz İsrail! Olağanüstü!

Hem arz hem talep yönünde denge falan kalmadı. Kredi bulan işini döndürüyor. Kredi bulan alışveriş yapıyor. Ülkede borçsuz hayat dönmüyor. Pek hoş!

2017 yılının ilk 2 ayında 155 bin adet senet protesto edildi. Toplam parasal tutarı 2.2 milyar lira oldu. Protesto edilen senet tutarı yüzde 31 arttı. Kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı 1 milyon 350 bin kişi… Geçmiş yıllar da dikkate alındığında bu sayı 3 milyonu geçiyor. Kusursuz!

Gitmeye niyeti olmayan 3.5 milyon Suriyeli besliyoruz. İyi eğitimlileri kaptılar, kelekler bize kaldı. Bolca sevişiyorlar. Yeniler gelmese bile 2020'de 4 milyon olacaklar. Çok iyi!

Merkez Bankası'nın 1975 itibarıyla tuttuğu çetelede görünen cari açık rakamı 28 yılda 40 milyar dolar… AKP ile beraber yürürken 14 yılda 500 milyar dolar… Harikulade!

Bütün bunlara rağmen millet kendi notunu kendi verip iyi diyor işte… Gerçi sokaktan geçen on kişiye sorun bakalım “dinamik” ne demekmiş? Her neyse işte o iyiymiş!