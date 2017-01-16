Doları getir vatandaşlığı kap

Hükümet, uzun süredir beklenen doları olana vatandaşlık verilmesi ile ilgili olarak, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, 2016 /9601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklikler yaparak, 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koymuştur. Beş farklı kategoride vatandaşlık seçenekleri sunulmuştur.

Karşı değilim

Dünyada, ülkeler çeşitli nedenlerle vatandaşlık sunmaktadırlar. Bu bazen nüfusun yetersiz olması nedeni ile olabildiği gibi, çoğunlukla ülkeye yatırım yapılmasını sağlamak, konut satmak, istihdam yaratmak gibi ekonomik nedenlerle olabilmektedir.

Bir ülkenin para karşılığı vatandaşlık hakkı tanıması, çok garipsenebilir olmakla birlikte, şu anda dünyada 100.000 Euro ile 3 milyon Euro arasında vatandaşlık veren birçok ülke mevcuttur.

KİM tercih edecek?

Bu sorunun yanıtı çok basittir. Bir Alman'ın, Fransız'ın ya da İngiliz'in Türk vatandaşı olmayı bedava verseniz, kabul etmediği bir ortamda, bizi çoğunlukla Pakistan, Irak, Suriye, Katar, İran, Bangladeş gibi ülke vatandaşlarının tercih edeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yoktur.

Türk vatandaşlığı bedellerinin, Avrupa Birliği (AB) üyesi komşumuz Yunanistan'a göre 3 katı pahalı olmasının nedeni de budur. Türkiye'ye, AB ya da diğer gelişmiş ülkelerin hiçbir surette vatandaşlığa almayacağı kişiler gelecektir.

Türk vatandaşı olmak isteyenlerin; büyük ölçüde, konut satın alma seçeneğini kullanarak vatandaşımız olacaklarını düşünüyorum. Bu da mevcut konut stokunun paraya çevrilmesini sağlayacak ve sektörü rahatlatacaktır.

Vatandaşlık bedellerinin yüksek olarak belirlendiğini söylemekle birlikte; Reza Zarrab'ın aile üyelerine 5 ‘er milyon dolar bedelle vatandaşlık verildiğini hatırlayınca, yüzde 80'lik bir indirim yapıldığını da belirtmemiz gerekmektedir.

Hükümet, vatandaşlık vererek gelir elde edebileceğinin nihayet farkına vardı. Para ile vatandaşlık vermek var iken; 3 milyon Suriyeliye bedava vatandaşlık vermenin yanlışlığının görülmüş olması gerekir.

Hedefi 10 milyon yeni vatandaş olarak belirleyip, bunlardan da kişi başı 1 milyon dolar alabilirsek, bütün dertler biter!

Böyle bir durumda sanırım bizim gibi Türk vatandaşları da ağır ağır valizleri toplayıp, gidecek ülke aramaya başlarız.