Enflasyon canavarı uyandı

Türk vatandaşlarının hiç de yabancı olmadığı enflasyon canavarı, derin uykusundan uyandı.

Fiyatlar genel seviyesinin artması olarak tanımlanabilecek enflasyon ile ilgili son veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; enflasyonda yükseliş nisan ayında da devam etti. Yıllık TÜFE yüzde 11.87'ye yükseldi. Bu sonuçla enflasyon, ekim 2008'den beri en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Enflasyon ile ilgili 2014-2017 Nisan dönemine ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.

Bu dönemde enflasyonun yükselmesinin en büyük nedeni, kur artışlarıdır.

Enflasyon paranın alım gücünün azalmasıdır. Enflasyonun düşmesi ise fiyatlar genel seviyesinin daha az artmasıdır. Düşüş, ülkede istikrar ve refah anlamına gelir.

Enflasyon canavarının uyandığı bu dönemde, enflasyonun sonuçlarını kısaca özetlemeye çalışarak, hafızamızı tazeleyelim dedim.

Mali veriler gerçeği yansıtmaz

Enflasyon; para, istihdam ve yatırım başta olmak üzere, ülkedeki rakamsal değerleri belirsizleştirir. Bu belirsizlikte; üretimin verimliliği, üretilen malın gerçek değerinin yüksek mi yoksa düşük mü olduğu, fiyatların ya da maliyetlerin algılanışındaki belirginliği ortadan kaldırır. Öyle ki, en objektif göstergeler olan muhasebe kayıtları, bilançolar vs. bile, gerçek durumu gösteremez hale gelir. Bu sonuç gerek tüketicilerin, gerekse firmaların geleceğe dair tasarruf, yatırım kararları ve hareketlerini engellemekle birlikte, sadece bir bekleyiş ve endişeli bir “Bakalım ne olacak?” sürecini yaşatır. Yüksek enflasyonun belli aralıklarla yarattığı krizleri hatırlarsak (Nisan 1995, Şubat 2001), bu endişelerin haklılığını görebiliriz.

Yatırımlar durur

Yüksek enflasyonun, yatırım malları maliyetlerini oldukça yukarı çekmesi nedeniyle, bu riskli ortamda girişimcinin, işadamının ve üreticinin yeni iş alanları açmasını da engellemektedir. Bu durumda yatırımcı parasını, riski olmayan alanlara kaydırmaktadır. Enflasyon nedeniyle paraya olan yüksek talep, “paranın fiyatı” olan faiz oranlarını yükseltir ve girişimci parasını yüksek faiz veren aracı kurumlara devreder, çünkü bu risksiz bir getiri kaynağıdır. Ayrıca rant olarak adlandırdığımız arsa, bina, döviz vs. gibi alanlara da, yatırımlarını aktararak risksiz kazanç yolunu seçmek zorunda kalmaktadır. Bu sonuç; reel yatırımların (üretime yönelik girişimlerin) durmasını, istihdamın azalmasını ve ülke ekonomisinin küçülmesini sağlamaktadır.

Yüksek faizli kredi dönemi başlar

Enflasyon paranın fiyatı olan faizleri artırmakta ve faizlerin yükselişi de kredilerin yükselmesine neden olmaktadır. Kredi faiz kardeşliği eşliğinde; kullanılan kredi, paranın kullanım bedeli olan faiziyle birlikte ödenecektir. Faizlerin yükselmesi, kredi kullanım bedellerini de yükseltecek ve yatırım yapmayı düşünen bir girişimciyi (ya da tüketiciyi) yatırım düşüncesinden vazgeçirecektir.

İstihdam azalır…

Yatırımlardan vazgeçilmesiyle birlikte, istihdamın durması söz konusu olacaktır. Hem emeğe verilen değer düşecek, hem de ekonomik belirsizlik ortamı nedeniyle istihdam edilmiş işgücünün verimli çalışması engellenecek ve işgücü işten çıkarılma tehlikesi ile yüz yüze gelecektir.

Dünya ile rekabet edilemez …

Yüksek enflasyon, ülkedeki ekonomik yapıyı, yatırım kabiliyetini ve verimliliği doğrudan ve olumsuz etkileyeceği için, diğer ülkelerle olan ekonomik rekabet gücü büyük darbe alacaktır. Ayrıca ekonomik büyüme ve istihdam için gerekli olan yabancı yatırımlar, ekonomideki riskler nedeniyle kaçacak, kredi kuruluşları bu yüksek risk nedeniyle çok yüksek faizli borç verme durumuna gireceklerdir.

Toplumda ruhsal çöküntü yaratır

Gelecekten bir beklentisi olmayan ümitsiz halk yığınlarının oluşmasına, sosyal ve politik alanda çıkara dayalı ilişkilere, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun yitirilmesine, insani ilişkilerde sadece paraya endeksli bir durumun oluşmasına, güven ve saygının yok olmasına, paranın değerinin düşmesi nedeniyle halkın yoksullaşmasına, iş olanaklarının sadece büyük kentlerde sınırlanmasına bunun sonucunda işgücünün büyük kentlere göçüyle birlikte, gecekondulaşma, altyapı yatırımlarına para bulunamaması nedeniyle bozuk kentleşme ve yapılaşma, ahlaki anlayışların çökmesi, yatırımdan kaçan paranın ranta yatırılması yani ekonominin rantiyeye dönüşmesi vs. gibi toplumu derinden etkileyen sorunlar yüksek enflasyonla birlikte ortaya çıkacaktır.

Birilerinin enflasyon canavarına referandumda “evet” çıktı, tekrar uyu demesini bekliyoruz!