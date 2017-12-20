İşyeri kira geliri elde edenlere derin darbe!

Pazartesi günkü “Kira Geliri Elde Edenler İçin Kanunlar Geriye Yürütülüyor” başlıklı yazımızda; 7061 sayılı Torba Yasa düzenlemesi ile Gayrimenkul Sermaye İratlarında uygulanan götürü gider oranının yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürülmesi düzenlemesinin yapıldığını belirtmiştik. Bu değişikliğin 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini, bu durumun “Kanunların Geriye Yürütülmesi” anlamı taşıdığını ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtmiştik.

Söz konusu yazımızda verdiğimiz örnek, mesken kira geliri elde edenlere ilişkin vergi artışını içeriyordu.

Asıl büyük vergi artışı işyeri kira geliri elde edenlerde oluşuyor…

Kanunların geriye yürütülmesi suretiyle yapılan değişikliğin, götürü gider oranının yüzde 25 olmasına ve yüzde15 olması durumuna göre işyeri kira geliri elde edenleri nasıl etkilediğini yandaki iki ayrı tabloda değerlendirmelerinize sunuyorum.

TABLO VAHİM

Torba Yasanın götürü gider oranını değiştiren hükmünün geriye yürütülerek 2017 yılı gelirlerine uygulanması ile beraber, Mart 2018'de verilecek olan işyeri kira gelirlerine ilişkin Gelir Vergisi Beyannamelerinde ödenecek vergi tutarında ciddi artışlar meydana gelecektir. Şöyle ki;

– İşyeri kira geliri elde edenler 2017 yılına ilişkin olarak, 133.600-TL brüt kira gelirine kadar vergi ödemez iken; yeni durumda 85.641-TL'yi aşan brüt kira geliri elde edilmesi durumunda, vergi ödemek zorunda kalacaklardır.

– Değişiklikten önce 133.600-TL'ye kadar vergi çıkmaz iken; değişiklikten sonra 133.600-TL'lik işyeri kira geliri için 4.676-TL vergi ödenmesi gerekecektir.

– Değişiklikten önce 200.000-TL işyeri kira geliri elde edenler 4.150-TL vergi öderken, değişiklikten sonra 11.150-TL vergi ödeyeceklerdir.

İşyeri kira geliri elde edenlerin, bu vergi artışlarını işyeri kiralarına yansıtıp yansıtmayacaklarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.