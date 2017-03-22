Garip bir iddia!

Referandumda kuvvetli bir “HAYIR” rüzgârı esiyor.

Tarafsız ve güvenilir anketlere göre (en azından şimdilik) durum böyle…

İktidar kanadının korkutma çabaları, yasaklamaları, devletin tüm imkânlarını kullanmaları bile sonucu değiştireceğe benzemiyor.

Rüzgâr son anda yön değiştirmezse 16 Nisan'da her şeyin HAYIR'lısı olacak!

Fakat durun biraz! Bunun tam tersini düşünenler de var.

Mesela kamuoyunun yakından tanıdığı işadamı Ali Ağaoğlu…

Türkiye'nin önde gelen işadamlarından olan Ali Ağaoğlu, 16 Nisan günü sandıklardan yüzde 65 oranında “EVET” oyu çıkacağını iddia ediyor.

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Referandumda “EVET” de, “HAYIR” da çıkabilir. Bu normaldir fakat “EVET” oylarının yüzde 65 olması imkânsız görünüyor. Fakat Ali Ağaoğlu'nun görüşü böyle…

Yalnız görüşle kalmıyor isteyenle de bahse giriyor.

Hem de fiyatı 7 bin Euro (yaklaşık 27 bin TL.) olan Tomford marka takım elbisesine…

Şimdiye kadar 15 kişiyle bahse tutuştuğunu öğrendim. Elbiselerin toplam fiyatı yaklaşık 405 bin Türk Lirası tutuyor.

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İşadamı Ali Ağaoğlu iddiasını bizzat kendisi açıkladı.

Ağaoğlu her yıl Uludağ'da sahibi olduğu Ağaoğlu By Mountain Oteli'nde medya mensuplarıyla bir sohbet toplantıları yapar.

Bu yılki toplantıda kırmızı bir koltuğa oturan Ağaoğlu, basın mensuplarının “Referandumun sonucu ne olur?” sorusunu şöyle cevaplandırdı:

“Ben partili değil, işadamıyım. Referandum tahminim yüzde 65 EVET, yüzde 35 ‘HAYIR' olur dedim ve 10 kişiyle takım elbisesine iddiaya girdim.”

Ağaoğlu, 10 kişiyle bahse girdiğini söyledi ama bu rakam daha sonra 15'e çıktı.

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Ali Ağaoğlu'nun iş dünyasındaki başarılarını takdirle izleyen bir kişiyim ama açık söylüyorum, bu iddiasını beğenmedim.

Ülkesini seven birinin, Türkiye'nin aleyhine olacak bir sonucu savunması hiç de hoş değil.

Büyük işler yaptığına göre Ağaoğlu'nun akıllı bir işadamı olduğu muhakkak. Fakat akıllı bir kişi nasıl böyle göz göre göre kaybedeceği bir bahse girer? Nasıl böyle “EVET” reklamı yapar, anlamak zor!

“Yüzde 65 EVET” ha? AKP'li Başbakan'ın, Bakanların, fanatik taraftarların bile düşünemediği, hiç telaffuz etmediği müthiş bir oran bu…

Böyle dengesiz bir bahse Türkiye'de girmeyecek insan yoktur.

Referandumdan sonra bu konuyu tekrar konuşuruz!

Merkez Sağ'ın önemi!

Ekonomiden Sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, referandumda yalnız CHP + Bahçeli'ye muhalif MHP'liler + Parlamento dışındaki (Vatan Partisi, Saadet Partisi, DP, DYP, DSP ve Yurt Partisi gibi) partilerin toplam oylarının yüzde 50'yi aşmadığını, dolayısıyla bu oyların sandıktan ‘HAYIR' çıkmasına yeterli olmadığını belirterek şöyle diyor:

“Esas olan, geçmişte DYP – ANAP çizgisine oy vermiş demokratik merkezin, yani Merkez Sağ'ın ‘HAYIR' oyu vermesidir. Halen AKP'de görünen, ama gidişattan memnun olmayan mütedeyyin, yobazlıktan uzak, Atatürk'ü seven, demokrasiye saygılı ve Cumhuriyet'e bağlı, milliyetçi ve demokrat seçmenlerden en az 8-10 puanlık ‘HAYIR' oyunun çıkması gerekiyor. Şükür ki böyle bir ihtimal hiç de uzak görünmüyor.

Mesele AKP – CHP, ya da Sağ – Sol yarışı veya kamplaşması değildir.

15 yıldır ilk defa birçok demokrat, yurtsever ve milliyetçi kişi, grup ve oluşum, kendiliğinden büyük bir gayret ve samimiyetle, üstelik kısıtlı imkânlarla, ‘HAYIR' kampanyasını yurt genelinde yaygın ve etkili bir şekilde sürdürüyor.

Umarım sağduyu hâkim olur, her şeyin HAYIR'lısı olur.”

TEBESSÜM

Bir İran öyküsü!

İranlı yazar Daryush Shayegan'ın “Yararlı Bilinç” adlı kitabından bir öykü…

Yıllarca ülkesinden uzak kalmış orta yaşlı bir adam İran'a döndüğünde Tahran Havaalanı'ndan evine gitmek için bir taksiye biner. Yarı yolda şoföre, ilk tütüncü dükkânında durmasını söyler.

Şoför sorar:

“Tütüncüde ne yapacaksınız beyim?”

“Sigara alacağım.”

“Sigarayı artık camide satıyorlar beyim.”

“Camide mi? Cami Allah'ın evidir, oraya ibadet etmeye gidilmez mi?

“Hayır beyim! İbadet etmek için artık üniversiteye gidiliyor.”

“Peki, o zaman öğrenim nerede yapılıyor?”

“Öğrenim hapiste yapılıyor beyim.”

“Hapiste hırsızlar, soyguncular yok mu?”

“Hırsızlar, soyguncular artık ülke yönetiminde beyim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Siyasiler dikkat!

Gökyüzüne tüküren,

kendi yüzüne tükürür!

