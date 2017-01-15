Bu teknolojiler kadın dostu!

Son teknolojik ürünler kadınların hayatında büyük kolaylık sağlıyor. İşte bazı güzel örnekler…

Nedense biz kadınlara hep teknoloji fakiri muamelesi yapılıyor. Bakmayın benim de iyi kötü bu işlere bulaşmış olmama, bu işi yapan erkekler tarafından sürekli ve sistematik şekilde horlanıyorum, aşağılanıyorum. Ama umurumda mı? Tabii ki değil! Biliyorum ki siz kadınlar da kimsenin lafını takmadan burnunuzun dikine gidiyorsunuz. Bu hafta teknolojik oyuncakları, uygulamaları hayatından uzak tutmayan kadınlar için bir repertuvar yaptım umarım hayatınıza yeni eğlenceler katabilirim.

Kullanımı oldukça kolay

Akıllı saat konusunda iki çekincem var. Biri tabii ki her gece saati şarj etme meselesi. Diğeri de saatin benim için bir tarz meselesi olması.

Bu nedenle tasarım da bence teknik özellikler kadar önemli. Bu noktada Apple Watch 2 ve Samsung Gear S2 öne çıkıyor. Ama artık S2'nin önemli bir avantajı var bu cihaz iPhone akıllı telefonlarla da çalışıyor. Ekran çözünürlüğü, arka aydınlatmasının parlaklığı, menülerinin kullanım kolaylığı ve biraz daha alıştığımız saat figürü ile daha kadınsı buluyorum bu cihazı. Bence artık akıllı saat dünyasına girmenin vakti geliyor hanımlar.

Çamaşır katlayan robotlar

Allah ne muradı varsa versin. Bunu düşünen mühendisin ve ona yol gösteren eşinin evi dert görmesin. Nihayet kişisel robotlar devri başlıyor. En sevdiğim örnek ise çamaşır katlayan robot.

Adı böyle olunca aklınıza insana benzeyen bir aygıtın evin orta yerine oturup eliyle büke büke çamaşır katlaması ve sonra annelerimiz gibi söylenip eline koluna masaj yaptırması gelmesin. Çamaşır makinesine benzeyen FoldiMate'e çamaşırları mandal ile asar gibi asıyorsunuz. Çamaşırları tek tek içeri alan cihaz biraz buharla kırışıklıkları alıp dükkan kalitesinde katlama gerçekleştiriyor. ABD fiyatı 800 dolar.

Performansı denetleyen akıllı yüzük

Eğer saat meselesine mesafeli iseniz size akıllı yüzük verelim. Giyilebilir teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Ve özellikle aktif insanlar yani spor yapanlar günlük aktivite raporları, uyku kalite ölçümleri, kalp atışı gibi konularda bilgi almayı seviyorlar.

Dediğim gibi eğer akıllı saat meselesine kıl iseniz size bu akıllı yüzükten yani Motiv Ring verelim. San Fransisko merkezli bir küçük teknoloji şirketinin tasarladığı yüzük kalbinizi hızlı çalıştıran aktiviteleri öneriyor ve haftalık performansınızı denetliyor. Artısı üç günde bir şarj edilmesi ve kişisel tarzınızı görsel olarak çok bozmaması. Bence gideri var.

Saç kurutma denilince

Evet, hepimiz Dyson'ın çok teknolojik, siklon teknolojili ve evcil hayvan tüylerini müthiş temizleyen elektrik süpürgelerine bayılıyoruz. Dyson şimdi bu teknolojiyi saç kurutma meselesine yönlendiriyor.

Geçen hafta CES'te denediğim cihaz küçük boyutları ve hava itme teknolojisi ile çalışması dolayısıyla saç kurutma makinelerinin Rolls Royce'u gibi duruyor. Cihazı çeşitli sıcaklıklara ayarlamak mümkün.

Epilasyon meselesi teknolojiye teslim

Epilasyon meselesi artık kadınlar kadar erkeklerin de meselesi haline gelmiş durumda. Ama biz kadınlar için daha hayati. Çoğumuz annelerimizin ilkel ve acılı yöntemleriyle tanıştı bu uygulama ile.

Ama zaman içinde teknoloji el attı bu duruma. Çoğu insan lazer ile epilasyon tercih ediyor. Ama bu yöntem biraz pahalı ve acılı. Ama kendimden biliyorum sonuçları çok iyi. Ama Philips'in ışık teknolojisi kullanan ürünü Lumea Ipl evde güzel alternatif sunuyor. Denediğim bu cihaz hiç acıtmıyor ve iki haftada dökülme başlattı.