SpaceX uzaya internet kuruyor

Evet internet kuruyor. SpaceX isimli şirket müthiş CEO'su Elon Musk'ın vizyonerliği ile çarpıcı projelere imza atmaya devam ediyor. Bir süredir şirketin haklarını alabilmek için gizli gizli devlet nezdinde lobi yaptığı son projesi sonunda sızdı. Bu projeye göre SpaceX uzayda internet ağı kurma haklarını alan ilk şirket için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Asıl amacı, kurmayı planladığı Mars kolonisine internet götürmek olan (Arkadaş biz daha Beşiktaş'a fiber internet alamadık) firmanın bu projesini kısa vadede kârlı hale getirebilmek için yerdeki istasyonlara da internet sağlar hale getirilebileceği konuşuluyor. 4425 uydu tarafından yerin 1100 km. üzerinde tüm dünyayı kaplar bir ağa dönüştürülmesi bir ütopyanın da gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bize de haberini şaşkınlıkla okumak düşüyor her zamanki gibi. Ha bir de dünyanın parasını verip satın almak.

S8 RANDEVU VERDİ

Ne kadar kendimizi tutmaya çalışırsak çalışalım akıllı telefonlarımızı neredeyse yılda bir değiştirir olduk. Daha bir model çıkarken yenisinin haberlerini okumaya başlıyoruz merakla.

Ne yazık ki ne kadar ÖTV zammı gelirse gelsin, döviz ne kadar zıplarsa zıplasın bu alışkanlığımızı değiştiremiyor. Tabii bunda elimizdeki cihazın ikinci el değeri düşmeden değiştirme dürtüsü de biraz etkili.

29 MART'TA TANITILACAK

iPhone 7 ile Apple hayranlarının sevinmesinin ardından Note 7'de hayal kırıklığı yaşayan Android kitlesi şimdi yeni amiral gemisinin randevu vermesiyle heyecan doldu.

Samsung, 29 Mart tarihinde yeni Galaxy modelini tanıtacağını resmi olarak açıkladı. Hepimiz bunun S8 ve S8 + olduğunu biliyoruz. Ve tabii ki cihaz hakkındaki sızıntılar sele dönüştü. Yeni sızıntıların en heyecan verici olanı kamera hakkında. Habere göre S8'in kamerası saniyede 1000 kare video çekebilecekmiş. Süper yavaş hareketli çekim anlamına gelen bu hız birçok video blogger'ın çok seveceği bir özellik.

ekran düğmesi yok

Ayrıca Note 7'de gördüğümüz ama bazı ışık şartlarında çok iyi çalışmayan yüz tanıma sisteminin çözünürlüğü 3.7 MP'ye çıkarılmış. Sevgili ana ekran düğmesinin artık cihazdan düşüyor olması kendi adıma çok da hoşuma giden bir özellik olmasa da bu cihazın daha da hafiflemesine ve ekranın büyümesine imkan tanıyacağı için birçok kullanıcının beğeneceği bir özellik. İşlemci olarak Exynos 8895 ve Snapdragon 835 işlemci ile çıkmasını bekliyoruz. Ekranın 5.8 inç olması ve 1440×2960 çözünürlüğe sahip olması da beklentiler arasında. 256 GB'a kadar Micro SD kart desteği (En sevdiğim özelliklerden biri) ve 8MP ön, 12 MP arka kamera bekliyoruz. Umarım Samsung Note7'nin hasarını bu müthiş özelliklere sahip cihazla giderebilir.