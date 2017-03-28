Umut verdiler

Fatih Terim, Kosova öncesindeki son hazırlık maçını doğru bir rakiple oynadı. Sonuçta Moldova ile Kosova aynı ayarda. Bu hazırlık maçında Terim, resmi maçlarda oynatamadığı oyuncuları da deneme fırsatı buldu. Ve bana göre faydalı bir maç oldu. Türk futbolunun ve A Milli Takım'ın yükünü çekecek oyuncuları izledik. Moldova, ikinci takımımıza bile hafif gelse de kendimizi test edebildik.

Eskişehir de iyi bir sınavdan geçti. Hem tesisleri hem de tribün desteğiyle milli maçları almaya aday olduğunu gösterdi.

Hücum ağırlıklı bir futbol sergiledik. Çok önemli gol fırsatları yakaladık, bunlardan üçünü değerlendirdik. Moldova kalemize bir kez gelip golü attı. Bu da disiplinden uzaklaşma hastalığının sürdüğünü gösterdi.

Gollerin bitirilişi kadar hazırlanışı da güzeldi. Emre Çolak'ın duran top ustalığı alkışı hak etti. Bireysel yeteneklerin takım oyunuyla harmanlanabileceği bir jenerasyon ışığı gördük. Kısacası gençler umutlandırdı.