THY ve Silivri!

Cuma gecesi Halk TV'de yayınlanan “Halk Arenası” programında, SÖZCÜ Gazetesi'nin Türk Hava Yolları uçaklarında yasaklanması konusu ele alındı.

Uğur Dündar, THY uçağıyla bir seyahatinde yanındaki koltukta oturan İngiliz işadamı ile aralarında geçen ilginç diyaloğu anlatınca konu açıldı.

Biliyorsunuz uzun süreden beri

SÖZCÜ, ulusal havayolu şirketimiz THY'de yasaklı bulunuyor. Neden?

THY yönetimi iktidara şirin görünmek için muhalif gazete SÖZCÜ'yü uçaklarında yasakladı.

Bu davranış, halka, insanlarımıza, yolculara büyük saygısızlık!

THY yöneticilerinin utanması gereken bir husus da şu…

Bugün Türkiye'nin en sert, en sıkı hapishanesi olan Silivri Cezaevi'nde bile SÖZCÜ Gazetesi serbest. Düşünün, bir hapishanede bile yasak olmayan SÖZCÜ'yü THY yönetimi yasaklıyor! Bundan utanmaları gerekmez mi?

Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde bu yasağı başlatan Hamdi Topçu adındaki adam şimdi nerede? Yağdanlık olmak işine yaramadı, THY'den atıldı! O şimdi bir kenarda, kendi ayıbıyla boynu eğik yaşıyor!

(Uğur Dündar'ın İngiliz işadamı ile diyaloğunu TOKMAK-2'de anlatıyorum.)