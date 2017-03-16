Cilası kazınınca altından “yanaşma” çıkan yazar takımı!..

Arkadaş, yandaş medyanın “Amiral Gemisi” Sabah'ta yazıyor…

Yıllardır yazıyor.. Bir ara ayrıldı, koşa koşa geri döndü… Yıllar yılı aşk, spor, romantizm üzerine yazılar döktürdü; kendisinin deyişiyle “sıcak ve güncel olaylardan, politikadan uzak” yazılar yazan biriydi zaten…Yazdığı iki kitap da yukarıda saydığım konulardan çok uzak, aşka, meşke dairdi…

Yalnızca yazmıyor, ekranlarda da boy gösteriyordu; yanılmıyorsam uzun bir süre Hıncal Uluç ile Nebil Özgentürk'ün hazırlayıp sunduğu “Bir Yudum İnsan” programına katılmıştı. Gayet demokrat bir profil çiziyordu…Sonra ne olduysa ayrıldı o programdan, yerine sevgili Sunay Akın geçti. Nedeni neydi acaba? Hıncal Ağabey ile Nebil'e sormak lazım!..

Hıncal Uluç'la spor programı da yaptı tabii; sıkı bir Beşiktaşlıydı, ancak arşivlere bakarken Ekşi Sözlükteki bir yoruma gözüm çarptı, şöyle tanımlıyordu muhteremi:

-Hıncal Abi'sinin gözlerine bakarak yorum yapan ezik yazar!..

Medyada yazılarından çok, aşk maceraları ve bu aşklar üzerinden kavgalarıyla haber oldu… Sevgilisi nedeniyle bir başka gazeteciyle küfürleşmeye, yumruklaşmaya kadar vardı iş; ardından sosyal medyada birbirleri hakkında yazdıklarını burada tekrarlayabilmem mevzubahis bile değil! O kadar ki, sevgili Bekir Coşkun bile dayanamadı, şu yazıyı kaleme aldı:

-Eskiden insanlar gazeteleri okurlardı, şimdi gazetecileri izlemeye başladılar. Gazeteciler artık artistler, Tv yıldızları, şarkıcılar gibi yaşamaya başladılar, neredeyse peşlerine paparazziler takılacak… Bunun sonucunda da artık kişilerin ne yazdığı, ne söylediği önemini kaybetti ve değerli düşünceler altta kaldı. Ne üstte kaldı derseniz: hangi gazeteci, hangi restoranda kiminle yemek yedi, hangi şarabı içti, kiminle kırıştırdı bunların paylaşılması gündeme geldi. Bu da Türkiye'deki çürümenin bir uzantısıdır!..

Ennnn keskin aşk yazarı!..

İşte bu muhterem zat, Sabah'ın “havuz medyası” na tam anlamıyla dahil oluşundan sonra yine aynı minvalde yazmaya devam etti ama aralara o hiç sevmediği, uzak durmayı yeğlediği “sıcak, güncel, politik” yazıları serpiştirmeye de başladı…

Önce o meşhur “Ana muhalefete vurarak iktidara yaran” taktiği gereği CHP'ye doğrulttu oklarını!.. Olabilir, her yazarın ana muhalefeti, yavru muhalefeti eleştirme hakkı vardır, örneğin yeri geldiğinde ben de en ağır şekilde eleştiriyorum… Ancak arşivleri açıp baktığınızda bu hazretin gittiği yerin, ne olduğu pek bir belli oluyordu…

Yetmedi, aydınları, sanatçıları(zanaatçıları değil!) yazarları, çizerleri, aklınıza muhalif olarak kim gelirse eleştirmeye, hatta yerden yere vurmaya başladı…Sonra zannımca baktı ki kesmiyor, iktidar ve saray güzellemelerine de başladı…

Köşe arkadaşı Emre Aköz gazeteden kovulduktan sonra eli iyice açıldı, “Türkiye-Tayyip Erdoğan birlikteliği” üzerine kalem sallamaya da başladı… Yılların aşk-meşk-romantizm yazarı, spor yorumcusu sonunda içinde saklı bulunan “politika yazarını” keşfetmişti!.. 17-25 Aralık kepazeliğinden sonra kalemini iyice sivriltmeye başladı…

15 Temmuz'dan sonra ise artık kaleminden kan damlıyordu!.. Öyle ki son yazısında o ünlü “İçimizdeki Danimarkalılar” özdeyişinden yeni bir vecize bile yarattı.

-İçimizdeki Hollandalılar!..

Yalnızca silik bir siluet!..

Sevgili İlhan Selçuk geçmişinden tamamen kopanlarla ilgili şöyle derdi:

-İnsan bazen bir yazıyla bile geçmişinden tamamen kopar… Ardından aynaya baktığında orada yalnızca silik bir siluet görür!..

Bu muhterem o tür epey yazı yazdı ancak önceki gün zirveye çıktı: Yazısının başlığı bile yetiyordu nereye demirlediğini göstermeye:

-Ennnn yurtseverlerin cilası dökülünce altından Hollandalı çıkıyor

Kimdi bu ennnn yurtseverler peki?.. Onlarca yılını sadece yalan üretmekle geçiren palavra kahramanlardı… Bu beş para etmez zevzekleri ünlendiren de medya idi. Tasnifini de şöyle yapıyordu:

-Yurtseverlikmiş, Atatürkçülükmüş, halkçılıkmış, devletçilikmiş!…

Sonra da kendince, o pek zeki, pek külyutmaz haliyle hançeri saplıyordu:

-Bu kavramları medyada ağzına sakız, göğsüne rozet, kimliğine “meze” kılanlar gerçekte nasıl basit, ezik, ucuz Batı ajanlarıymış, görüyoruz değil mi? Bir madalyon var, bir yüzünde FETÖ'cüler, diğerinde bunlar!..

Ardından da kapısından bile geçemeyeceği Sözcü ailesinin yazarlarına saldırıyordu; bir aferin almıştır kesinlikle!..

Öncelikle o bahsettiği madalyonun FETÖ yüzünde yıllarca Fetullahın eteğine yüz süren, “Muhterem Hocaefendi” dizileri döktüren, en alçak kumpaslara iştirak eden, Pensilvanya'ya ziyarete koşup hediye saatle ödüllendirilen kendi gazetesi ve yazarları bulunuyor!..

Eziklik, ucuzluk, ajanlık gibi “güzide” sözcüklerin anlamını kavramak istiyorsa, önce etrafına, yeni çevresine ve aynaya bakması gerekiyor!.. Çok değil yalnızca bir kaç yıl öncesine dek etraflarında dolaştığı, masalarında siftinmek için takla attığı yazarlara, yurtseverlere, Atatürkçülere gelince:

-Haklarında söyledikleri, o kişiler için gerçekten de bir şeref nişanıdır…

Maazallah, ya onları yüceltecek, övecek satırlar karalasaydı, yanaşma cibilliyetini o taraftan yana kullansaydı…

-Herhalde kahırlarından, utançlarından insan içine çıkamazlardı!..

NOT: Niçin ismini yazmadın diye sorabilirsiniz. Değmez, bunlardan mebzul miktarda var, yazı aslında tümüne.. Siz zaten kim olduğunu da anlamışsınızdır!