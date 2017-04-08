Sevgili okuyucularım,

Geçtiğimiz pazartesi akşamı final yapan ‘Paramparça' dizisinin günü ve saatinde başlayan ‘Söz' isimli proje, reyting yarışına çok yüksek bir puanla başlayıp ilk üç sıradaki yerini aldı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi ilk bölümüyle bir hayli ses getirdi. Özellikle Show TV'de yayınlanan ‘İçerde' adlı dizinin izleyicinin büyük beğenisini kazandığı bu dönemde, yine yoğunluk olarak erkek izleyici kitlesine daha çok hitap eden ‘Söz'ün kazandığı başarı çok önemli. Survivor'ın da pazartesi akşamları olduğunu düşünecek olursak, ileriki haftalarda bu büyük reyting yarışı devam edeceğe benziyor. Ama görülen o ki, 20-30 yaş arasındaki genç erkek izleyici hem TV8'de yayınlanan ‘Survivor'dan hem de ‘İçerde' dizisinden yeni başlayan ‘Söz'e kaydı.

Zirve mücadelesine devam

Salı akşamları, her zaman olduğu gibi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ile ‘Anne' dizileri arasındaki zirve mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki bu yarışa ‘Survivor' da dahil oluyor. ‘Anne' dizisinin ivmesini de reyting karnesinde ciddi bir şekilde görüyoruz. Son zamanlarda kültür-sanat programlarının ekranlardaki azlığını maalesef hayretler içinde izliyorum. Halbuki tüm kanalllar, reyting problemini düşünmeyip kültür-sanat etkinliklerini çok kısa bir şekilde de olsa geçip halkı bilgilendirebilirler. NTV ve CNN Türk harici başka kanallarda bu tarz etkinliklere pek rastlayamıyorum.

Kültür ve sanattan bahsetmişken, geçenlerde galerist Cem Üstüner'in çağdaş genç sanatçılara destek olmak için yoğun ilgi ve emek harcadığı sanat galerisine gittim. ‘Cool 1', ‘Cool 2' ve 16 Mayıs'ta ‘Cool 3' olarak devam edecek olan karma resim sergisinde ülkemizin ünlü ressamlarından Nida Artukoğlu'nun resimlerine bayıldım. Yağlı boya tekniğiyle yapılmış resimlerde, kadının kırılgan yapısı ve her zaman güçlü olduğunu gösterecek temayı gördüm. Duygu yüklü ince detaylar bu resimlere ustalıkla işlenmiş. 16 Mayıs'ta başlayacak sergi, Beyza Taşer, Elif Yılmaz, Fatma Kadir, Gamze Avcı, Büşra Ünverdi, Rana Şimşek, Cahide Topaloğlu gibi 28 sanatçının eserleriyle devam edecek.

Ağbaba…

Geçen hafta programımın çekimleri için İzmir'deydim. Konakladığımız Ege Palas Oteli'nin genel müdürü ülkemizin çok meşhur ozanlarından olan Davut Sulari'nin öz oğlu Murat Ağbaba ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdim. İbrahim Tatlıses ve daha nice ünlü sanatçılarımızın ünlü ozan Davut Sulari'nin eserlerini albümlerinde okuduklarını biliyoruz. 1925 Erzincan doğumlu ünlü ozan 1948 yılında TRT radyosuna girmiş ve bin eserden fazla beste yapmışr. Gençlik yıllarımda defalarca TRT1'de belgesellerini izlediğim merhum Davut Sulari (Ağbaba) gibi isimleri genç nesile tanıtmak istiyorsak, muhakkak kanallarımızda bu usta ozanlarımızın belgesellerini görmemiz gerekir. Sevgiyle kalın…