Pasaport zammını duyan İngilizler, Türkiye’yi görünce rahatladı

İngiltere'de pasaport ücretlerinin 85 pound (448 TL) ile 177 pound (934 TL) olarak düzenlenmesi ülkede tartışma yarattı. Fakat ülkenin çok satan gazetelerinden Daily Telegraph, dünyanın en pahalı pasaport ücretlerini sıralayınca, Avustralya ve Türkiye'de pasaportun daha pahalı olduğunun görülmesi dikkat çekti.

İngiltere’de Mart ayının sonunda pasaport harçlarına zam yapılacağının iddia edilmesi ülkede tartışma yarattı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Telegraph, pasaport ücretlerinin 85 pound ile 177 pound olabileceğini duyurdu.

Öyle ki yetişkin bir İngiliz vatandaşı pasaport çıkarmak isterse minimum 85, eğer hızlı bir şekilde pasaport isterse 177 pound (934 TL) ödemek zorunda. İçişleri Bakanlığı’nın teklifi parlamentoda onaylanırsa, pasaport ücretleri Mart ayının sonunda zamlanacak. Telegraph haberi, “Zamlarla birlikte en pahalı pasaport İngiltere’nin mi? Hiç de değil” başlığıyla duyururken başta Türkiye, Suriye ve Avustralya olmak üzere birçok ülkenin İngiliz pasaportundan daha pahalı olduğu belirtildi.

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Haberde, “İngiltere’deki 85 poundluk pasaport ücreti dünyanın en makul fiyatlarından biri. Avustralya’da pasaport fiyatları yaklaşık 158 pound (831 TL) seviyesinde ve bu sayede en pahalı pasaport Avustralyalıların oluyor” ifadesi kullanıldı. Daily Telegraph, Türkiye’de de pasaport ücretlerinin çok yüksek olduğunu belirtirken, “Türk pasaportu uzun zamandır pahalı olmasıyla biliniyor. Pasaport fiyatları 142 pounda (760 TL) çıkabiliyor” dedi.

İsviçre ile birlikte Yeni Zelanda, Kanada ve ABD’nin pasaport ücretlerinin yüksek olduğu belirtilirken, İngiltere’nin yeni rakamlarıyla bu seviyeyi yakaladığı kaydedildi.

Öte yandan 7 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye pasaportunun yaşanan krizle birlikte 400 dolar (1523 TL) ile 800 dolar (3046 TL) arasında değiştiği kaydedildi.