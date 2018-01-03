Savcı karardan sonra açıklama yaptı

New York’taki davada Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı kendisine isnat edilen 6 suçtan 5’inden “suçlu” bulmasının ardından, davayı açan New York Güney Bölge Federal Savcılığı da açıklama yaptı. Açıklamada, “İran’a yönelik yaptırımları delerseniz, Atilla gibi sonuçlarına katlanırsınız” mesajı verildi.

Dava, Trump'ın görevden aldığı Savcı Prett Bharara tarafından açılmıştı. Bharara'nın ayrılmasından sonra davayı yardımcısı, New York Güney Bölge Savcı Vekili Joon Kim yürütüyordu.

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Joon Kim adına yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bugün, tam, açık ve adil bir duruşma sürecinin ardından jüri Halkbank'ın üst düzey yetkilisi Hakan Atilla'yı oy birliği ile mahkum etti. Reza Zarrab'ın da suçunu itiraf etmesiyle birlikte, İran'a yönelik yaptırım rejiminde milyar dolarlık delik açan bu iki adam şimdi ciddi federal suçlardan hüküm giymekle karşı karşıyalar. Yabancı banka ve bankerlerin bir seçeneği var; ya İran'a ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere yardım edersiniz, ya da ABD doları ile işlem yapan uluslararası bankacılık sisteminin bir parçası olursunuz. Ancak her ikisini birden yapamazsınız. Eğer Atilla'nın yaptığı gibi, sürekli ABD Hazine yetkililerine yalan söyler ve sahte belgeler hazırlarsanız -ki bunlar ABD'in İran'a yönelik yaptırım sisteminden milyarlarca dolarlık İran petrol parası kaçırmanın gizli sisteminin bir parçasıydı- sonuçlarına katlanırsınız. Atilla'nın yaptığı seçimin sonucu, bir Amerikan mahkemesinde mahkum olmak oldu.”