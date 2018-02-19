MEB 2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları belli oldu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman başvuracak ve atanacak?

MEB 2018 yılında atama bekleyen sözleşmeli öğretmenler için çok önemli olan tarihleri yayınladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı ve atamaların ne zaman gerçekleşeceğine dair tüm bilgiler belli oldu. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları ve 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili merak edilenler...

Sözleşmeli öğretmen olmak için başvuru yapmayı bekleyen adayların bekledikleri haberler geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvurusuna ilişkin duyuruyu yayımlandı. Ön başvurular 2 Mart, sözlü sınavlar ise 16 Mart tarihinde yapılacak. İşte detaylar…

MEB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

2018 Mart öğretmen ataması başvuruları 2 Mart ile 8 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak. ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınmasından sonra 16 Mart'ta sözlü sınav yerleri açıklanacak. Mülakat tarihleri 14 Nisan ve 8 Mayıs 2018 tarih aralığı olarak belirtildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımı için başvuru yapacak olan adaylar başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr web adreslerinden sınav merkezi etrcihlerinden en fazla 5 tercih yaparak başvurularını yapacaklardır.

Sözlü sınava başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise ), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI



– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel

şartları taşımak,

– Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk

vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

– Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

– Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi

Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

– Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

– 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri

(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

– Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir

ceza almamış olmak,

– 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak

çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla

bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.