Bitcoin en düşük seviyesini gördü

Tüm kripto para piyasasında son 24 saatte 100 milyar dolar eksildi. Bitcoin'de ise Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini görerek 8,155 dolara geriledi.

Sanal paraların en ünlüsü olan Bitcoin bugün yüzde 9 düşüş yaşayarak, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yaklaşıyor. Bugün Lüksemburg merkezli borsada TSİ 1215 itibariyle 8,155 dolara kadar düşen Bitcoin, piyasa genelinde de kayıplar yaşıyor. Coinmarketcap.com. verilerine göre diğer büyük kripto paralar da son 24 saatteki işlemlerde değerlerinin yüzde 20’sini kaybettiler. İLGİLİ HABER Bakandan flaş bitcoin açıklaması! GEÇEN YIL YÜZDE BİN DEĞER KAZANMIŞTI Dijital paralara karşı giderek büyüyen bir denetim baskısı yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin Aralık ayında 20,000 dolara yaklaşan zirvesinden yarıdan fazla düşüş yaşadı. Bitcoin geçen yıl yüzde 1,000 değer kazanmıştı. REUTERS