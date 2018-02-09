Eroğlu İKMİB başkanlığına aday

Türkiye’nin ihracattaki yıldızı kimya sektörünün temsilcisi İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği) başkanlığı için adaylığını ilk açıklayan isim PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu oldu.

6000’den fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB'in için aday olduğunu açıklayan Eroğlu, “Firmalarımızın ihracatlarını arttırıp, kolaylaştıracak bir değişim yapmak için geliyorum. Bugüne kadar başardıklarımız sadece bir başlangıç.Değişime inanan ve çözüm arayanların oylarını istiyorum” dedi.

Türkiye'nin ihracat hacmi en yüksek sektörlerinden biri olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'de seçim heyecanı başladı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, İKMİB Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. “Değişime inan, çözüme oy ver” sloganıyla başkanlığa adaylığını koyan Eroğlu, sektörün sorunlarını ele alma ve çözme zamanının geldiğini söyledi.

Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen basın toplantısında, Türkiye'nin en katma değerli sektöründe ihracatçılarınkötü birlik yönetimi vesistemden kaynaklanan sorunlarla mücadele ettiğini belirten Eroğlu, değişim çağrısında bulundu. Kimya sektörünün ihracatın yıldızı olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Sektörün aktörlerine yol gösteren, çözüm üreten, ekonomiyi büyüten bir İKMİB için yola çıkıyoruz” dedi.

SUYA SABUNA DOKUNMUYORLAR ELEŞTİRİSİ

Türkiye'de bazı ihracatçı birliği başkanlarının ‘suya sabuna dokunmaktan kaçındığını've sektörün sorunlarıyla mücadeleetmek yerine ‘yapıyormuş' gibi görünmeyi tercih ettiğini belirten Eroğlu şöyle devam etti:

“Yurtiçi ve yurtdışı STK'lardaki görevlerimde çok değerli deneyimler kazandım. Türkiye'de elini taşın altına koymayan ama ‘elini şöyle taşın altına koy' diyen STK'lar gördüm. Dünyanın gelişmiş ve kalkınmış ülkelerinde STK'lar ekonomiyi yönlendirir, sektörlerin sorunlarını doğru makamlara iletir ve çözene kadar mücadele eder. İçinde bulundukları sektör için çalışır sorunlara çözümler üretirler ve o çözümler ekonomiye destek olduğu gibi o ülkenin de ilerlemesini sağlar.İşte bu yüzden ben de bugün taşın altına elimi koyuyorum. Beni seçtiğiniz PAGEV'de elde ettiğim deneyimle, sanayici ve ihracatçı kimliğimle, Türkiye ve sektörümüz için değişim için İKMİB başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Değişime inanıyorum. Bu değişim için bugün ilk adımı atıyor ve yola çıkıyorum.”

BEŞ YILDIZLI DEĞİŞİM PLANI

Değişim çağında değişimden kaçılamayacağını belirten Yavuz Eroğlu, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini sıraladı: “Küresel ekonominin bütün aktörleri, içinden geçtiğimiz teknoloji çağında çok hızlı bir değişim yaşıyor. Bu öyle bir rüzgar ki değişmeyen tarih oluyor. Bir parçası olduğumuz sektörün dinamikleri bizi dönüşmeye, sürdürülebilir olmaya, daha çok üretmeye ve değer yaratmaya zorluyor. Atacağımız her adım, çözeceğimiz her sorun Türkiye ekonomisini yükseltecek bir tuğla olacak. Bu nedenle değişim diyoruz, hemen diyoruz. Sektörümüz için beş yıldızlı bir değişim planımız var.

İlk olarak astronomik aidatlara son vermeyi planlıyoruz. İhracatçılardan alınan yüksek ve zorunlu aidatları hemen düşüreceğiz. İKMİB neden sadece ihracatçıdan yapılan kesintinin sefasını sürüyor. Birlik ihracatçının sırtından geçinmek yerine kendi gelirini elde edebilir. Biz bunu sağlayacağız. ‘Türk İhraç Ürünleri Fuarı' düzenleyeceğiz. Müşterileri Türkiye'ye getirerek hem ürünlerimizi hem de ülkemizi tanıtacağız.

Pazar çeşitliliği için fuar sayımızı arttırırken, fuar katılım bedellerini aşağı çekeceğiz.Uygulayacağımız ‘İhracatçıya özel nakliye hizmetleri' projesiyle, limanlardaki tekel yapının gücünü kırarak firmalarımızın nakliye masraflarını azaltacağız.UR-GE projelerinin sayısını ve en önemlisi kalitesini arttıracağız. Gezmek için değil, mal satmak için UR-GE projeleri yapacağız.Devlet teşvikleri,Eximbank kredisi, gümrük sorunları gibi birçok konuda destek isteyen ihracatçılarımızın zaman kaybetmemesi adına Ankara ofisi de açacağız ve sorunların çözümünde nokta atışı sağlayacağız. Ve en önemlisi ‘israfa dur' diyeceğiz. İKMİB'in yılda 25 milyon TL'lik geliri var. Yönetimdekilerin ‘Business Class' uçuşlar gibi gereksiz lükslerini, ihracatçıdan zorunlu kesintiyle yaptığı, hedefe yönelik olmayan seyahatleri ve tüm gereksiz sonuç getirmeyen ‘içi boş’ projeleri iptal edeceğiz.İhracatçının cebinden çıkan paralar, ihracatçının sorunlarının çözümünde kullanılacak.”

“Yıkmak için değil çözmek için adayım” diyen Yavuz Eroğlu, tüm İKMİB üyelerini oy vermeye çağırdı: “Değişimin önünde tek bir engel var;seçime katılım oranı. Birliğimizde seçimlere katılım oranı yüzde 5'lerde seyrediyor. Bizler için çalışacak, sorunlarımızı dile getirecek, çözüm bulacak başkanın kim olacağına üyelerimizin yüzde 5'i karar veriyor. Bu nedenle Nisan 2018'i İKMİB için ‘milat' kabul edelim. Birlikte değişime inanalım, çözüm için oy verelim…”