Gibson iflas ediyor

Borçlarını ödeyemeyen efsane gitar markası Gibson iflas bayrağını çekmek üzere.

Efsane gitar markası Gibson batmak üzere. CNBC'de yer alan habere göre 375 milyon dolarlık borcu olan şirket ödemelerini yapmakta zorlanıyor.

Şirketin mali işlerinden sorumlu Bill Lawrence da geçen aylarda işinden ayrıldı.

2017 yılında 1 milyar dolar gelir elde eden şirketin borçlarını ödemesi için varlıklarını satması veya iflas bayrağını çekmesi bekleniyor.

Enstrüman firması borçlarının yönetimini sağlamak için Jeffries yatırım bankasından bir ekibi işe aldı.

100 yıl önce ABD'nin Michigan şehrinde kurulan Gibson marka gitarlar Slash, Bob Marley, Carlos Santana gibi efsane isimler tarafından kullanıldı.