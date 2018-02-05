Apple’ın yeni karargâhı böyle görüntülendi

Teknoloji devi Apple yeni kampüsüne taşınıyor. Apple'ın 5 milyar dolara yaptırdığı ve Apple Park adını taşıyan yeni kampüsünün görüntülerini görenler 'keşke biz de böyle bir yerde çalışsak' demekten kendisini alamadı.

Apple’ın 5 milyar dolara yaptırdığı yeni kampüsünün görüntüleri herkesi kıskandıracak cinsten.

Business Insider’ın haberine göre, Apple çalışanları yeni yapılan 5 milyar dolarlık genel müdürlük binasına taşınıyor. Yeni yapılan binanın ismi Apple Park olacak ve 12 bin kişi burada çalışacak.

Şirket geçtiğimiz günlerde kampüsün 12 ayrı bölümünden beş tanesi için oturma izni alındığını açıkladı. Diğer bölümler için ise izinler Nisan ayından önce verilecek. Yeni kampüse sadece Apple çalışanları ve özel davetliler giriş yapabilecek.

Apple Park’ın çok sayıda fotoğrafı payalaşıldı. İşte size Apple Park’ta çalışmanın nasıl bir şey olduğunu hissettirebilecek o fotoğraflar.

Binanın çevresi 1,6 kilometre

Kampüsün içerisinde yapay göl bulunuyor.

Yeni bina güneş ışığını günün her saati elverişli bir şekilde alıyor.

Büyük, açık pencereler binanın birinci katına göz atmanıza izin veriyor.

Bina girişlerin muhteşem bir havası var.

Merdivenlerin alt kısımları da dikkatle tasarlanmış.

Çalışanlara verilen gri renkli Apple bisikletlerini ana binaya 10 dakika yürüme mesafesinde bulunan bisiklet otoparkına bırakabilirsiniz.