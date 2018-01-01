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2 günlük bebek cami avlusuna terk edildi

Gaziantep’te cami avlusuna terk edilen 2 günlük bebek, hastanede tedavi altına alındı.

21:171 Ocak 2018
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2 günlük bebek cami avlusuna terk edildi
Gaziantep’te cami avlusuna terk edilen 2 günlük bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Çamlık Mahallesi’nde akşam namazının ardından Ali Erçelebi Camii’nden çıkan cemaat, avluda battaniyeye sarılı bir bebek buldu.

Foto: İHA

Foto: İHA

Cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri bebeğin yaşadığını tespit etti. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek Gaziantep Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Polis, bebeğin ailesinin ve cami avlusuna bırakan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi. İHA

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