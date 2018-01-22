Abdullah Ağar kimdir, kaç yaşındadır? Abdullah Ağar, çeşitli basın organlarında Ortadoğu ve güvenlik konularında görüşlerini paylaşmaktadır. Peki Abdullah Ağar kimdir, ne iş yapmaktadır?

Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar, 1967, Ankara’da doğmuştur. Asker ve güvenlik uzmanıdır. İşte Abdullah Ağar hakkında bilinmesi gerekenler…

Ankara’da okudu. 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. Birinci tercihten Piyade sınıfına ayrıldı, özel kura çekerek Komando, sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Tim Komutanı oldu. Bestler, Gabar, Cudi, Kuzey Irak, Menteş, Azerbaycan, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Baykan, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi kırsal, meskun mahal ve dağlarda geçen 6 yılın ardından, dağlardan inerken, komutanlığını yaptığı birliklerden 25 gazisi ve 11 şehidi vardı.

KİTAPLARI

5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz, Otopsi Yayınevi, İstanbul, 2004

Bir Millet Uyanıyor – 7 Ölüm Dağları Bekler “Cudi Dağı”, Bilgi Yayınevi, 2005

Türk Komandoları: Silahın Zülfikar’ın Olsun Mehmetçik,Bir Harf Yayınları, İstanbul, 2006

Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı,Bilgi Yayınevi, Ankara, 2006

Toprak Mehmet’e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, 2007

Baskın: Biz Bu Dağların Erleri, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, Mayıs 2009

IŞİD ve Irak – Beled el-nifak vel şikak!, Remzi Kitabevi, İstanbul, Nisan 2015