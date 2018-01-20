Afrin operasyonunda son durum

TSK sınır hattında tetikte, Özgür Suriye Ordusu da Afrin operasyonuna hazırlanıyor...

Türkiye’nin sınır içi ve dışı güvenliğini sağlamak için yapılan Afrin operasyonu hazırlığında sona gelindi. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın devamı niteliğinde olan olası operasyon için Mehmetçik tüm hazırlıklarını tamamladı. Tanklar namlularını Afrin’e çevirdi. Jetler hazır kıta bekliyor. TSK, operasyonun düğmesine basmak için Ankara’dan gelecek talimatı bekliyor.

ÖSO DA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin operasyonu için hazırlanıyor. Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası düzenli orduya geçen ÖSO askerlerinin ellerindeki Türk bayrakları dikkatleri çekiyor.

Türkiye'nin sınır güvenliği için Afrin’e yönelik operasyon sinyalini vermesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

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TSK, Afrin kırsalında PYD/ YPG terör örgütüne ait mevzileri top atışına tutarken Fırat Kalkanı Harekâtı’nda önemli roller üstlenen Özgür Suriye Ordusu'da (ÖSO) Azez'de operasyona hazırlanıyor.

Fırat Kalkanı sonrası düzenli orduya geçen ÖSO’da Türk bayraklarıyla eğitim yapan askerlerin yürüyüşleri ve hazırlıkları dikkat çekiyor.

(İHA)

AFRİN NEDEN ÖNEMLİ?

Suriye’de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesiyle PYD’nin denetimi altında bulunuyor.

Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı olan YPG, ABD’nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye ise PYD’yi ve YPG’yi PKK’nın bir kolu olarak görüyor ve “terör örgütü” olarak tanımlıyor.

Kürtlerin “kanton” olarak ilan ettiği 2014 yılından bu yana Afrin de Suriye’nin kuzeyinde kurulan özerk yönetimin parçalarından birini oluşturuyor. Ancak, Afrin’in özerk yönetim ilan edilen diğer bölgelerle fiziki bir bağı bulunmuyor.

Türkiye’nin 2016 yılında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı, sadece sınırın Suriye tarafındaki IŞİD varlığını sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda iki özerk Kürt bölgesi Afrin ve Kobani arasında bir tampon bölge oluşturarak, Kürtlerin Suriye’de Türkiye sınırı boyunca uzanan bir koridor oluşturmasını engelledi.

Şu anda Fırat Nehri’nin batısında Azez’den Cerablus’a dek uzanan ve Kürt özerk bölgeler arasında “tampon bölge” oluşturan alan TSK’nın korumasında ve Özgür Suriye Ordusu’nun denetiminde bulunuyor.