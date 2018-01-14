Ankara kar yağışı ile beyaza büründü! | Son dakika haberleri

Ankara'nın Ayaş ilçesinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Bölge genelinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gece saatlerinde de karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini ve kar haritası...

Sabah saatlerinde Ayaş ilçesi Ayaşbeli ve Atderesi mevkilerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla ilçenin en yüksek mevkilerinde kar küreme ve yol tuzlama çalışması başlatırken tedbirsiz yola çıkan bazı araçların yolda kaldığı gözlendi. Ankara´nın Dikmen semtinde de öğle saatlerinde karla karışık yağmur yağışı başladı. (DHA) ANKARA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ: BATI KARADENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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