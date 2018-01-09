Bodrum Deve Güreşi Festivali’ne büyük ilgi

Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Deve Güreşi Festivali, Kızılağaç Deve Güreşi Arenası’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 160 devenin mücadele ettiği festivali binlerce vatandaş izledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un himayesinde gerçekleşen organizasyona CHP Muğla Milletvekilleri Akın Üstündağ ve Nurettin Demir, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Bodrumlu muhtarlar ve siyasi parti ilçe temsilcileri başta olmak üzere binlerce güreş sever katıldı.

Kültürü ve gelenekleri yaşatmanın gelecek nesillere ışık tuttuğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Böyle güzel bir Bodrum gününde gerçekten bir şenlik havasında bir festival havasında bu örf ve adetlerimizi bugüne kadar getiren değerli deveci kardeşlerime ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz Bodrum Yarımadası halkına partim adına milletvekillerim adına muhtarlarım adına Bodrum adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bir toplumu ayakta tutan en büyük bağ, örf ve adetlerini, kültürünü korumaktır. İşte bu örf ve adetlerimizi kültürümüzü koruduğumuz müddetçe bu meydanlardan bu dağlara ne mutlu Türküm diye bağırabiliriz. Bu birlik ve beraberliğimizi hoşgörümüzü hiçbir zaman hırslarımızın sevgimizin önüne geçmeyen bir yeni yıl dileyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız güzel insanlar medeni insanlar.” dedi.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 160 devenin yer aldığı etkinlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un devesi “Goca Bodrumlu” da mücadele etti.