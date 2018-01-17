Kaftancıoğlu o tweetleri tek tek açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat'tan devraldı. Törende konuşan Canpolat, "Seçildiği günden beri dışarda linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanındayız" dedi. Kaftancıoğlu hakkındaki iddialara ve attığı tweetlere tek tek açıklama getirirken, 'hepsinin arkasındayım fakat sadece biri hariç' diyerek, Gezi Parkı eylemleri sırasında atıldığını ifade ettiği yüzlerce tweet arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine hakaret eden bir tweetin yanlışlıkla atıldığını söyleyerek 'Sayın Erdoğan'dan gerçekten özür diliyorum. Annelere asla laf söyletmem. O sıra paylaşılan yüzlerce mesaj arasında gözden kaçmış. Tekrar söylüyorum, kendisinden samimi bir şekilde özür dilerim' dedi.

Kaftancıoğlu ise, “39 ilçede ayağa kalkacağız bunu görüyorlar ve bu yüzden korkuyorlar. Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün İstanbul’da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar ve bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar” diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları;

“Hakkımda yürütülen karalama kampanyalarına birazdan cevap vereceğim.

Büyük İstanbul yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden yurttaşları, yoldaşları neferleriyiz. 39 ilçeden ayağa kalkacağız. Bunu görüyorlar. Genel Başkanımızın başlattığı hak hukuk adalet yürüşünü başlatıyoruz. Bunun için korkuyorlar. Benim üzerimden CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. CHP emperyalizme karşı mücadelede kurulmuştur.

Farklılıkların zengin olduğu Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğmuş bir kardeşinizim. Eşitliğin kenti İstanbul’u yaşatacağız hep birlikte. Kente ihanet edenlerin maskelerini düşüreceğiz. Sosyal adaletten yana İstanbul’u hep birlikte inşa edeceğiz.

Neden korktular?

Kadın kimliğimle erkek egemen siyasette var olmamdan korktular. Çünkü kadın sonuna kadar savunur, direnir. Bugün yaşadığımız örgütlü kötülüğe son verecek olan kadındır.

Günün koşullarına göre değişmeyen ideolojik duruşumdan duyulan bir rahatsızlık var. İstanbul’dan geldiler, İstanbul’dan gidecekler. Korkuları budur.

Kaftancıoğlu konuşmasının ardından hakkındaki karalamalara sunum yaparak yanıt verdi:

Bugün kendi özelimle ilgili basın açıklaması yapmaktan dolayı mahçubiyet duyuyorum. İlk kez ve son kez açıklama yapacağım.

DOMUZ YENİLMİŞ TABAK GÖRSELİ

Kaftancıoğlu eşinin paylaştığı ileri sürülen domuz yenilmiş tabak fotoğrafını göstererek, “Şu resmi karşınıza getirmekten utanç duyuyorum. Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çevrçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı… Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bunu ayıp sayıyorum. Bunun AKP genel başkanı tarafından hedef gösterilmesi ayrımcı politikaların geldiği noktayı gösteriyor. Bu paylaşım yerlidir, yersizdir, tartışılır. Askerlerimize yedirilen at etiyle daha çok ilgilenilseydi biz böyle bir ülke olmazdık. Ben eşimin sadece kul hakkı yemesine izin vermem.” dedi.

Kaftancıoğlu çocuğunun hedef gösterildiği tweeti göstererek “Bu ülkenin çocukları ölmesin diye mücadele ediyorum. Beni hedef gösteriyorlar. Bu ülkenin çocukları masumdur. Yasin Börü de masumdur” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafa ilişkin ise “Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a selam gönderiyorum” dedi.

“TWEETLERİMİN ARKASINDAYIM SADECE BİRİ HARİÇ…”

Konuşmasına Gezi Parkı eylemleri sürecinde atılan tweetlerle devam eden Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“Annesi özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyor diye kızım hedef gösteriliyor. Ve bu AKP Genel Başkanının hedef göstermesiyle oluyor.

Gezi direnişi ile ilgili paylaştığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gözümden kaçmış. Arkada Erdoğan’ın annesi ile ilgili bir hakaretin yer aldığı fotoğrafı da paylaşmışım. Bundan dolayı Erdoğan’dan samimi şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim. Sadece Sayın Erdoğan’ın annesine değil hiç bir anneye laf söyletmem. Tüm anneler benim için kutsaldır.

Darbe gecesi demişim ki “Alın size nur topu gibi mağduriyet” demişim. Yanlış mı söylemişim.

Bu zamana kadar hiç gömlek değiştirmedim.

ERMENİ SOYKIRIMI PAYLAŞIMI

Darbe gecesi demişim ki “Alın size nur topu gibi mağduriyet” demişim. Yanlış mı söylemişim.

Bu zamana kadar hiç gömlek değiştirmedim.

Ermeni Soykırımı’na ilişkin “Ben bu topraklarda bir hak savunucusu olarak, ‘Kimi sorunları vardır ya da yoktur diyerek kavramlar olarak çözemezsiniz’ diye düşünüyorum. İddia edildiği gibi “Soykırım vardır, yoktur” diyerek çözülemez diye düşünüyorum. Benim katıldığım yürüyüşün adı Ermeni Soykırımı yürüyüşü. Ben de ondan dolayı o paylaşımı yaptım.

Biz linç kültürünün bu kadar yaygın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizim hep birlikte karşı çıkmamız gereken bu. Sahte tweetlerle bizi hedef gösterdiler.

Doğru olmadığı halde örgütlü kötülüğe hizmet eden paylaşımlar ortada.”

“BENİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, “Ahmet Şık nasıl terörist olarak içeride yatıyorsa. Benim için de gurur vericidir” dedi.

ÜMİT KOCASAKAL’A YANIT VERDİ

Kaftancıoğlu; CHP Genel Başkanlığına aday olan Ümit Kocasakal’ın üstü kapalı olarak yaptığı ““Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz.” eleştirilerine de yanıt verdi.

Kaftancıoğlu şöyle konuştu: “Tekrar etmeyi bile ayıp sayarak. Ben Mustafa Kemal’in değerlerini özümsemiş, yaşamış biri olarak Gardrop Atatürkçüleri gibi yapmadım. Ben “Mustafa Kemal’in Askeriyiz” sloganı bana militarist geliyor. Ben onların ‘Kenan Evren Atatürkçüleri’ gibi, sadece içini boşaltarak kullanıyor olmalarını örgütümün takdirine bırakıyorum. Mustafa Kemal’in kurduğu partide kadın bir genel başkanı olduysam burada Atatürk’ün payı var.”