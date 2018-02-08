e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi kilitledi! Duyan alt-üst soy bilgisi sorgulama sayfasında sıraya girdi! | Son dakika haberleri

E-Devlet bugün hizmetlerine bir yenisini ekledi. Kişiye özel şifre ile girilen ve sadece kişiye özel hizmet veren e devlette artık soyağacı da sorgulanabilecek. E devlet alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanıcılarına mesaj ve mail yolu ile duyurdu. Duyuru sonrası sitede yoğunluk yaşanmaya başladı. E devlet sistemi zaman zaman yoğunluk hatası veriyor... Peki e-devlet üzerinden soyağacı nasıl sorgulanır? Yeni hizmetle ilgili merak edilenler ve e devlette verilen tüm hizmetler...

e- Devlet üzerinden verilen hizmetlere bir yenisi eklendi. e-Devlet'te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti bugün uygulanmaya başlandı. Bu sefer ki uygulama daha ilk anda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bu hizmet Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmaktadır.

ALT ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA

SOYAĞACI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle E Devlete giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor. Sisteme giren vatandaşlar “belge oluştur” diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor. Kısa yoldan sorgulama sayfasına ulaşmak için arama kısmını da kullanabilirsiniz. (Aşağıdaki görseldeki gibi…)

YOĞUNLUKTAN KİLİTLENDİ

e- Devlet’e bugün soyağacını sorgulamak için giren vatandaşlar talebin ne kadar yoğun olduğuna da şahit oldu. Çünkü sistem yoğunluk uyarısı verdi. Uyarıda “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir…” denildi.





SOYAĞACI NEDİR?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21’inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8’inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.

E DEVLET HİMZLETLERİ

e-Devlet Kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan yüzlerce kuruma ait binlerce hizmetten siz de güvenle faydalanabilir, bu sayede zamanınızı ve paranızı boşa harcamamış olursunuz. Bu sayfa üzerindeki seçenekleri kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgi, belge veya başvuru formuna hızla ulaşabilirsiniz.