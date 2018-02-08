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Elazığ’da silahlı saldırı! Bir ölü, 1 yaralı

Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

01:358 Şubat 2018
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Elazığ’da silahlı saldırı! Bir ölü, 1 yaralı
Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, merkez Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Koç (30) ve Emrullah Çakabay cadde üzerinde yürürken silahlı saldırıya uğradı.

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2 arkadaş saldırıda ağır yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibini haber verdi. Yaralılar, Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralılardan kalbine kurşun isabet eden Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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Polis olay yerinde bırakılan bir aracı incelerken, tespit edilen şüpheli bir şahsın yakalanması için de çalışma başlattı. İHA

Son güncelleme: 01:3608.02.2018
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