Elazığ’da silahlı saldırı! Bir ölü, 1 yaralı

Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, merkez Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Koç (30) ve Emrullah Çakabay cadde üzerinde yürürken silahlı saldırıya uğradı.

2 arkadaş saldırıda ağır yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibini haber verdi. Yaralılar, Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan kalbine kurşun isabet eden Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde bırakılan bir aracı incelerken, tespit edilen şüpheli bir şahsın yakalanması için de çalışma başlattı. İHA