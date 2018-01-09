Kar ne zaman geliyor? Meteoroloji’den son dakika İstanbul açıklaması: Hava durumu…

Beklenen yağışlı hava dalgası adım adım geliyor. Bugünden itibaren yurdun üstünü saracak bulutlarla beraber hava sıcaklıkları da adım adım düşüyor. Yarından itibaren yurdu etkisi altına başlayacak yağışların ardından son dakika verilerine göre kar geliyor. Kurak geçen aylar sonrasında haberler iyi, tüm yurda yağışlar geliyor...

Beklenen soğuk ve yağışlı dalgasıyla ilgili son haberler geldi. Bugünden itibaren yurdun batısından başlayarak bulutlanma artıyor, yarından itibaren yağmur geliyor. Yağmurla beraber gün be gün düşecek hava sıcaklıklarının adından kar yağışı bekleniyor. Son dakika verilerine göre kar yağışı için beklenen tarih ise 15 Ocak…

ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR!

Beklenen ve bir türlü gelmeyen kar yağışı için Meteoroloji’nin işaret ettiği tarihler geliyor. Yarın başlayacak yağmurlar sonrası hafta sonu yağışlar kara dönüşecek. Sözcü’nün haberine göre; İstanbul’da kar yağışı için ise 15 Ocak Pazartesi günü ihtimallerin yüksek olduğu görülüyor. Bugünden itibaren şemsiyelerinizi hazır tutun.

GEÇEN SENE İLE BÜYÜK FARK…

Geçen sene ocak ayının ilk haftası İstanbul'da yoğun kar yağışı görüldü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kar yağışı ve soğuklar hayatı etkiledi. Büyükçekmece gölünde yer yer donmalar meydana geldi. Türkiye’nin tamamı beyaz örtüye bürünürken bazı bölgelerde kar kalınlığı rekorlara yaklaştı.

ERZURUM DONDU! EKSİ 25 DERECE…

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Erzurum'da termometreler gece saatlerinde eksi 25 dereceyi gösterirken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Erzurum’da soğuk hava nedeniyle şadırvanlar, süs havuzları ve araçlar buz tuttu. Vatandaşlar uzun süre araçlarının camlarındaki buzları çözmeye çalıştı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Bölgede bugün en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 20, Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Ağrı'da 11, Iğdır'da 4, ve Erzincan'da 9 derece olması bekleniyor.

METEOROLOJİ’NİN SON AÇIKLAMASI: RİZE VE ARTVİN KIYILARINDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sinop ve Ardahan ile Erzurum’un kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 16

Adana: Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kar yağışlı 0

Diyarbakır: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 15