Hüsnü Bozkurt: Uzunca zamandır iktidar, milletin tamamını ikna için hiçbir çaba içinde değil

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' gündeme damga vurmaya devam ediyor... Bu hafta UNESCO’nun dünya mirası listesine aldığı Bergama’ya misafir olan programın konuklarından Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, görevden alınan CHP'li belediye başkanları hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP’li belediye başkanlarının 4 yıldır görev başında olduğunu dile getiren Bozkurt, 184 soruşturma geçirdiklerini halen daha 16 mülkiye müfettişinin denetleme yaptığını hatırlattı…

Bozkurt’un ifadelerinden satırbaşları şöyle;

“4 yıldır belediye başkanı bu arkadaşlar… Dün sayın Murat Hazinedar açıkladı. 184 ayrı soruşturma geçirdi bu belediyeler. Halen daha 16 mülkiye müfettişi denetleme yapıyor. Şimdi yolsuzluk varsa tutar kulağından atarsınız dışarı. Sorun şu siz belediye başkanını görevden alıyorsunuz. Gerekçeniz ne? Müfettişleriniz belediyede, 184 soruşturma yapmışsınız, Başbakanlık Denetleme Kurulunu göndermişsiniz, kovuşturmaya yer yoktur kararına itiraz etmişsiniz Danıştay’a gitmiş Danıştay’dan dönmüş, yani sizin bizim belediye başkanı arkadaşlarımızı yargılamanız için önünüzde bir engel yok… Asla yok… Niye görevden alıyorsunuz?” diye konuştu.

İktidarın değişen politikasından bahseden Bozkurt;

“Uzunca bir zamandır Recep Tayyip Erdoğan iktidarı milletin tamamını ikna için hiçbir çaba içinde değil… Kendisini mütedeyyin, mümin, müslüman, iyi niyetli ve kendilerine oy veren kitleyi ikna etmek üzerine kurulmuş bir politika güdüyorlardı.”

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“ALAN DA YOK, SATAN DA YOK”

“Bakın öyle iki belediye başkanımız seçiliyor ki, bir belediye başkanımız ile ilgili bizim Genel Başkanımızın kızının (bu belediye başkanı seçilmeden önce) bir arsa üzerine milyon dolarlık daire sahibi olduğu söylendi. Genel Başkanımızın kızı da çıktı; “100 bin dolara ben bu daireyi isteye veririm” dedi. Bir yandaş gazete manşet attı “Biz 100 bin doları hazırladık ver” dedi. Genel Başkanımızın kızı da mektup yazdı “Gelin buyurun alın” Alan da yok, satan da yok…”

“1997’DE BİTİRMİŞ, KATSAYI 1999’DA BAŞLAMIŞ”

“Yani öyle bir yalan makinasıyla karşı karşıyayız ki. Çıkıyor koskoca bir ülkenin Cumhurbaşkanı, “Benim oğlum Robert Koleji’ne girecekti katsayıya takıldı giremedi.” Ya oğlun 1997’de bitirmiş, katsayı 1999’da başlamış. kardeşim ayıp diye bir şey var ya…” (Salonda alkış ve gülüşmeler)