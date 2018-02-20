İstanbul’daki cinayetin detayları aralandı! Eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

Eyüpsultan Alibeyköy’deki evinde ölü bulunan 35 yaşındaki Enver Kosova’nın, boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenildi. Kosova’nın eşi ve sevgilisi Yalova’da gözaltına alındı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de dün silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunan 35 yaşındaki Enver Kosova'nın ölüMüne ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, 25 yaşındaki N.K. ile evli olan ve çeşitli suçlardan emniyette kaydı bulunan Enver Kosova, cezaevine girdi. Bu sırada arkadaşı F.D.(43) Kosova’nın cezaevinde bulunduğu süre boyunca kendisini ziyaret ederek yardımlarda bulundu.

Ancak Kosova, bir süre sonra cezaevinden çıkmasına da yardımcı olan F.D.'nin eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelenmeye başladı. Şüphesini eşine de söyleyince sık sık kavga eden ikili, ayrılma noktasına geldi.

Yaşanan bir kavga sonrası 5 yaşındaki çocuğunu da alan N.K. ailesinin yanına gitti. Ancak ailesi kızını ve torununu reddetti. Bunun üzerine N.K., eşinin arkadaşı F.D.'yi arayarak onun Yalova'daki evine yerleşti.

Eşinin arkadaşında kaldığını öğrenen Enver Kosova, F.D.'yitelefonla arayarak tehdit etti. Bir süre küfürleşen ikili buluşmak üzere sözleşti. Önceki gün gün saat 01.00 sıralarında N.K. ve F.D, Alibeyköy'deki eve geldi. Eve giren ikiliden F.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle Enver Kosova’ya ateş ederek öldürdü. İkili ise tekrardan Yalova'ya kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çevredeki vatandaşların ifadelerini başvurdu. Yapılan incelemede, olayı çözen dedektifler planlanarak işlenen cinayetin ardından ikilinin Yalova'ya kaçtığını belirledi. İkili cinayeti itiraf ederken, F.D. pompalı tüfeği göle attığını söyledi. İHA