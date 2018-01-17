İstanbul’u kana bulayacaklardı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 Aralık 2015’te meydana gelen ve bir temizlik işçisinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Harun Sozdar kod adlı PKK’lı Ş.B. ifadesinde, yakalanmasa İstanbul’u kana bulamak için görevlendirildiğini belirtti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Aralık 2015'te meydana gelen ve bir temizlik işçisinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin hazırlanan soruşturmada yer alan ifadelerde; şüphelilerden Harun Sozdar kod adlı PKK'lı terörist Ş.B.'nin 2017 yılının Eylül ayında İstanbul'da bombalı saldırı yapmak üzere görevlendirildiği ortaya çıktı.

PKK'lı Ş.B., Sabiha Gökçen Havalimanı'na meydana gelen havan topu saldırısı sonrası Ahmet Dijvar kod adlı örgüt mensubu ile ayrı yolları kullanarak Suriye'ye döndüklerini ve Suriye'de 3-4 ay kadar kaldıktan sonra, özel kuvvetler eğitimi almak amacıyla ZAP bölgesine gittiğini belirtti.

İstanbul'da Bombalı Saldırı Planı

2017 yılının Şubat ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yaralandığını ve ardından Irak'ın Duhok kentine giderek tedavi olduğunu kaydeden Ş.B., ZAP bölgesindeki eğitim alanına dönüp, bir süre sonra örgüt içinde yetkili bir isim olan Reşit Karker kod adlı PKK'lı terörist tarafından İstanbul'a, kendi inisiyatifinde belirleyeceği bir noktaya C4 patlayıcılar ile bombalı eylem yapmak üzere gönderildiğini belirtti.

Ş.B., Reşit Karker kod adlı örgüt mensubunun talimatı ile suikast tarzı C4 patlayıcılar ile bombalı eylem yapmak amacıyla İstanbul'da gerekli keşif çalışmalarını yapıp, bombalı eylem düzenleyeceği yeri belirledikten sonra PKK terör örgütünün kampında bir araya geldiği Reşit Karker kod adlı örgüt mensubunun tanıdığı ve akrabası olan Özgür isimli şahıstan patlayıcıları temin edeceğini planladıklarını kaydetti.

Çalıntı Araç Bulduktan Sonra Yakalandı

Reşit Karker kod adlı örgüt mensubunun kendisine eylemde kalacağı yer ve satın alacağı araç için 17 bin dolar miktarında para verdiğini, kaçakçılar vasıtasıyla sahte kimlik ile Mardin ve oradan otobüsle İstanbul'a geldiğini kaydetti. İstanbul'da S.K. isimli bir arkadaşının evinde kaldığını, ardından yapacağı bombalı eylemde kullanılmak amacıyla araç aramaya başlayarak, cezaevinden arkadaşı olan Ö.D.'nin yanına giderek, çalıntı araç bulmasını istediğini belirtti. Ö.D.'nin bir arkadaşının aracı Suriye'ye göndereceğimi bilerek kendisine 18 bin TL tutarında araç ayarladığını ve yabancı şahsa ait sahte kimlik vermek için Evin isimli bir şahsın 3 bin 500 Euro fiyat verdiğini kaydetti. Öte yandan İstanbul'a bombalı araç ile eylem yapmak için gönderildiği ancak Olağanüstü Hal devam ettiği için yakalanacağı endişesi ile bu eylemi gerçekleştiremediğini ve eylemde kullanılmak üzere araç temini yapacakken yakalandığını belirtti.

PKK’lının Araziye Gömdüklerini İtiraf Ettiği Patlayıcılar Bulunamadı

Harun Sozdar kod adlı Ş.B., Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönelikerör saldırısı eylemini gerçekleştirmek için keşif yapmak üzere Suriye’den illegal yollarla Türkiye’ye geldikten sonra çok sayıda TNT, havan rampası, kalaşnikof gibi malzemeleri Reşit Karker kod isimli örgüt mensubunun talimatları doğrultusunda İstanbul Sultanbeyli’de ağaçlık alana gömdüğünü belirtti.

Malzemelerin miktarı ve cinsinin soruşturma kapsamında yapılan arazi arama sonucunda ele geçen malzemelerle benzerlik gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi. Ancak 2 adet kalaşnikof, 6adet şarjör ve mavi bidon içerisindeki TNT patlayıcıların bulunamadığı kaydedildi. Öte yandan, 1 Kasım 2017 tarihinde yapılan yer gösterme sonucunda malzemelerin Ş.B. tarafından gömüldüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Sevgim Begüm YAVUZ / İstanbul