Kaçak sigara baronlarına polis darbesi

İstanbul Polisi, gelirlerinin bir kısmı terör örgütü PKK'ya giden sigara, akaryakıt ve göçmen kaçakçığı yapan bir şebekenin üst düzey yapılanmasını çökertti. Daha önce 197 üyesine işlem yapılan şebekenin elebaşının da aralarında yer aldığı 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonla ilgili çalışma 6 ay önce başlatıldı. Geçtiğimiz Haziran Ayı'nda, terör örgütü PKK’nın gelir elde ettiği sigara kaçakçılarına operasyon düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelileri sorgulayan polis, şebeke halinde hareket eden, sigara, akaryakıt ve göçmen kaçakçığı yapan bir şebekeyi belirledi. Şebeke üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı.

SİGARA, AKARYAKIT, KAÇAK GÖÇMEN

Araştırmalarda, şebekenin, gemilerle gelen kaçak sigaraları teknelerle kıyıya getirdiği ve kamyonlarla depolara taşıdıkları öğrenildi. Çete üyesi insan kaçakçılarınının ise otobüslerle getirilen kaçak göçmenleri minibüslerle sınıra taşındığı öne sürüldü. Kaçak akaryakıtın ise yine gemilerle getirildiği öğrenildi.

400 BİN PAKET SİGARA

Şebeke üyelerine yönelik düzenlenen ara operasyonlarda, 400 bin 500 paket kaçak sigara, 52 bin 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çete üyesi 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 161 kişi kurtarıldı. Kaçak sigara, akaryakıt malzemelerin taşındığı 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet ve 3 tankere de el konulduğu öğrenildi. Operasyonla 15 milyon liralık kamu zararının engellendiği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE PAY

Şebekenin özellikle kaçak sigaradan elde ettiği gelirinin bir kısmının terör örgütü PKK’ya aktardığı öğrenildi. Bu operasyonlarla, terör örgütünün finans ayağına da darbe vurulduğu belirtildi.

ÇETE ELEBAŞI

Kaçakçılık ekipleri, 6 aylık çalışmada, suç örgütünün elebaşı, yönetici ve üst düzey ismi olan 48 isim belirledi. O şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, İstanbul ve 4 ayrı ilde 50 adrese operasyon düzenledi. Şebeke elebaşları B.E. yardımcıları Y.I, M.C.D. ve A.S.’nin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda “Örgütlü Halde Kaçakçılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Üye Olma” ve “Göçmen Kaçakçılığı” suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi