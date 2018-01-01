Ocak geldi ama… Meteoroloji’den gelen haberler şaşırttı kar ne zaman yağacak? | Son dakika haberleri

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar devam ediyor. 2018'e girerken önceki yıllara göre ılıman bir hava etkisi altında olan Türkiye'yi önümüzdeki hafta nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre hava sıcaklıkları bir süre daha düşmeyecek. Kar yok fakat yağmur geliyor, işte hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika verilerine göre sıcak geçen aralık ayı sonrasında ocak ayına da mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklarla giriyoruz. İstanbul’da hafta boyu 12-13 derece aralığında seyredecek sıcaklıklar Ankara’da 8-10 derece civarlarında olacak. İzmir’de ise hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar ulaşacak. Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışı bekleniyor.

OCAK GELDİ KIŞ GELMEDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika verilerine ve yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Karaman, Sinop ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Amasya, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTANIN HAVA DURUMU

Hafta ortasından itibaren yurdu etkisi altına alacak yağışlı hava iç ve yüksek kesimlerde yağışlar kara dönüşecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde İstanbul’da kar yağışına ihtimal vermiyor ancak şubat ayı için kar yağışı beklentisi yüksek. Geçtiğimiz sene İstanbul aralık ayından itibaren kısa süreli aralıklarla kar yağışı yaratan sistemler etkisi altında kalmış, sık sık beyaz örtüye bürünmüştü.