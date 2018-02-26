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Öldüğünü 1 hafta sonra fark ettiler

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaşlı bir adam evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

android-time 05:52 26 Şubat 2018
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Öldüğünü 1 hafta sonra fark ettiler
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaşlı bir adam evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, Refet Bele Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki Mehmet Bülent Kurtça'nın dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu.

Foto: İHA

Foto: İHA

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, yaşlı adamın yaşadığı dairenin kapı kilidinin kırık olduğunu fark etti. Daha sonra daireye giren ekipler, yatak odasında yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kurtça'nın şüpheli ölümü nedeniyle Cumhuriyet savcısı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Kurtça'nın komşularının ifadesine başvurdu.

Foto: İHA

Foto: İHA

Öte yandan, evde yapılan çalışmalar sonucunda, Kurtça'nın yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan teknik çalışma sonucunda, Kurtça'nın kesin ölüm nedeni tespit edilecek. İHA

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