Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da ‘devir’ modasına uydu…

Şans oyunu tutkunlarının yıllardır en çok takip ettikleri oyunlardan olan Sayısal Loto'da haftanın sonuçları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar ellerinde Sayısal Loto kuponlarıyla internete akın etti. İşte Sayısal Loto'da haftanın sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından bir Sayısal Loto çekilişi daha gerçekleştirildi ve cumartesi gecesi Sayısal Loto heyecanıyla geçildi. Süper Loto’nun haftalardır sürdürdüğü devir geleneğine Sayısal Loto’da katıldı ve 6 bilen kimse çıkmayınca Sayısal Loto devretti. Haberimizin devamında Sayısal Loto’nun 20 Ocak tarihli sonuçlarını ve ikramiye dağılımını bulabilirsiniz.

HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLAR (20 OCAK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) saat 21.15’te Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Bu hafta büyük ikramiyeyi kimse tutturamadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ), noter huzurunda canlı yayında her cumartesi saat 21.15'te Sayısal Loto sonuçlarını açıklıyor. İşte 20.01.2018 Sayısal Loto sonuçları:

11,13, 19, 25, 35, 40

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ HANGİ DURUMLARDA ÖDENMEZ?

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.