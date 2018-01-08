Bekir Bozdağ açıkladı: OHAL uzatılacak

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamaları... Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını açıkladı. MHP Lideri Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğiz, Erdoğan'ı destekleyeceğiz" açıklamasına da ilişkin ise Bozdağ "memnuniyet vericidir" dedi, "AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı. Bozdağ, "Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur" bilgisini verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:



OHAL UZATILACAK

Bozdağ, “OHAL bir kez daha uzatılacak” dedi. Önümüzdeki MGK’nın gündeminde muhtemelen yer alacak.

KISA DÖNEM ASKERLİK

Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

Sayın Bahçeli, Türk siyasetinde saygın bir lider. Dürüst bir siyaset anlayışı var. İkili oynamayan bir isim. Neyse o. Olacağı, olmayacağı net bir şekilde ifade eden bir lider. MHP, 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkça ifade etti. Bu MHP´nin kendi kararıdır. Buna saygı duyarız. Kararla ilgili bir değerlendirme hakkını kendimizde görmeyiz. Cumhurbaşkanımızın 2019´daki adaylığında destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir.

“ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR”

AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip.”

YUNANİSTAN’IN DARBECİ ASKERLERLE İLGİLİ KARARI

Yunanistan’la ilgili meseleye gelince fevkalade yanlış bir karar. Darbecilere destek niteliğinde bir karardı. Bu karar temyiz mahkemesi tarafından değelendirildi. Bu 8 darbecinin ivedilkle iadesini bekliyoruz. Sığınma talebi kabul edilen darbeci ve diğer darbeciler umuyoruz iade edilir. Türkiye ve Yunanistan komşu iki ülke. Yunanistan’la Ege’de yaşananlar gibi ciddi sorunlar da var. Biz sorunların diyalogla çözülmesinin önemini vurguluyoruz.

“CHP İÇ POLİTİK MALZEME HALİNE GETİRDİ”

Öte yandan Türkiye’de bazı partiler özellikle CHP bu konuyu adalar üzerinden tartışmayı iç politik malzeme haline getirdi. Bu konu siyaset üstü bir konudur. İç politik sorunu haline getirilmesi iki ülke arasında sorunlar çıkarmaktan başka bir şey doğurmaz. Sağduyu ile doğru olan ne ise onu yapmak konusunda hükümetimiz kararlıdır.

HAKAN ATİLLA DAVASI: “HUKUKİ DAYANAĞI YOKTUR”

Amerika’da devam eden kamuoyunda Zarrab davası olarak bilinen daha sonra Hakan Atilla davası olan dava siyasi bir davadır. Hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ’cülere destek açıklaması yapan, hakimi de FETÖ tarafından Türkiye’ye getirilen konuşma yaptırılan bir hakim. Bizim böylesi bir davadan sonuç beklememiz düşünülemez. Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD’deki bazı yargı görevlilerin işbirliğiyle 17/25 Arlık’ta Türkiye’de başarılamayanların ABD işbirliğiyle başarılma teşebbüsüdür. FETÖ’cü firari komiser yardımcısı hem 17 Aralık’ın soruşturmasını yürüten polisteki ekip amiri hem de ABD’deki yargılamanın kilit yalancı tanığı.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ: YENİ BİR KHK GELİYOR

KHK ile ilgili Başsavcılık 11 bin 480 kişiyle ilgili açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız uygulamalarla ByLock yüklenen ve kamudan ihraç edilen varsa iadeleri için talimat verdi. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. Bunlarla ilgili bakanlıklar diğer kurumlar sırf bu tuzak nedeniyle ByLock’a yönlendirilmiş olup görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. İki kurum kaldı inşallah yakında bu KHK çıkacaktır.

2018 UYUM YASALARI: İTTİFAK KONUSU DA ELE ALINACAKTIR

Seçim yasaları ve Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin kabul edilmesiyle çıkarılacak uyum yasaları önem teşkil etmektedir. Bu konuda çalışmalar yürütülmektedir. 2018 uyum yasalarının yoğunlukla görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Çalışmalar yürüyor. Bu yasaların içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli bir formül önderisi yaptı. Tabi ki bu da değerlendirilecek.

İRAN’DAKİ EYLEMLER

İran halkı dur dedi. Dış müdahalelerle ya da şiddet kullanılarak zorla ülkelerde iktidar değişimine karşı olduğumuzu ifade ettik. Türkiye üzerinde oynamak istenen oyunlara gelince biz bu noktada şerbetliyiz. Herkesi kandırabilirler ama bizi kolay kolay kandırmaları mümkün değil. Türkiye’de böyle bir şeyin başarılı olması mümkün değildir. Türkiye bu noktada tecrübelidir.”

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