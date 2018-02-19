OKUMADAN SAKIN KREDİ KULLANMAYIN

Kredi Kullanırken Bunlara Dikkat Edin
Artık şubeye gitmeden, masrafsız, sigortasız, gelir belgesiz kredi alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık kredi almak için; şubeye gitmek, belge hazırlamak, masraf ödemek ya da sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz. Son dönemde dijital kredi kullanımı deyince öne çıkan Burgan Bank'ta, internet üzerinden dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Üstelik kolay ve hızlı başvuru adımlarını tamamlayarak kredi sonucunuzu anında öğreniyorsunuz. Başvuru onayınızın ardından, Burgan Bank sizi dilediğiniz adreste ziyaret ederek gerekli belgeler için imzanızı alıyor. Hiçbir masraf ödemeden kolayca kredinizi kullanabiliyorsunuz.
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Kredinizi kullanırken sizden teminat, gelir belgesi gibi dokümanlar ya da kefil istenmiyor. Ayrıca kişiye özel faiz imkânlarından faydalandığınız gibi, bir kuruş masraf da ödemiyorsunuz. Krediniz hesabınıza yattıktan sonra ise eft, havale gibi işlemleri hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirebiliyorsunuz.
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Burgan Bank Hakkında
Finansal hizmetler, medya, gayrimenkul ve üretim alanlarında 24 ülkede, 60'ın üzerinde şirket ve 12.000‘i aşkın çalışanıyla Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin en büyük holding şirketlerinden biri olan KIPCO Grubu'nun (Kuwait Projects Company) bir iştiraki olan Burgan Bank, Kuveyt'in aktif büyüklük açısından en büyük ikinci bankasıdır. Özellikle kurumsal müşterilere ve finansal kurumlara odaklanmış olan Burgan Bank Grubu, aynı zamanda perakende ve özel bankacılık iş kollarında da büyüyen bir markadır. Kuveyt'in yanı sıra Türkiye (Burgan Bank), Cezayir (Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad) ve Tunus (Tunis International Bank)'ta bulunan 180'den fazla şube sayısıyla bölgedeki en geniş şube ağına sahiptir.
Türkiye'yi bölgesinde büyüyen finansal güç merkezi olarak konumlayan Burgan Bank Grubu, güçlü sermayesini, yüksek likiditesini ve uluslararası bilinirliğini Türkiye'nin gücü ile birleştirerek, 2013 yılından bu yana Burgan Bank Türkiye olarak kurumsal bankacılıktan ticari bankacılığa, perakende bankacılıktan özel bankacılığa tüm segmentlerde müşterilerinin çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir.
Güçlü konumunu dijital platformda da sürdürmeyi hedefleyen ve kullanıcılarına kaliteli bir bankacılık deneyimi sunan Burgan Bank şubeye gitmeye gerek kalmadan tüm kredi işlemlerinin internet üzerinden tamamlanabildiği bir sistem ile müşterilerinin tüm ihtiyaçları için en hızlı çözümü sunmaktadır.