OKUMADAN SAKIN KREDİ KULLANMAYIN

Artık şubeye gitmeden, masrafsız, sigortasız, gelir belgesiz kredi alabileceğinizi biliyor musunuz?



Artık kredi almak için; şubeye gitmek, belge hazırlamak, masraf ödemek ya da sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz. Son dönemde dijital kredi kullanımı deyince öne çıkan Burgan Bank'ta, internet üzerinden dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Üstelik kolay ve hızlı başvuru adımlarını tamamlayarak kredi sonucunuzu anında öğreniyorsunuz. Başvuru onayınızın ardından, Burgan Bank sizi dilediğiniz adreste ziyaret ederek gerekli belgeler için imzanızı alıyor. Hiçbir masraf ödemeden kolayca kredinizi kullanabiliyorsunuz.

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Kredinizi kullanırken sizden teminat, gelir belgesi gibi dokümanlar ya da kefil istenmiyor. Ayrıca kişiye özel faiz imkânlarından faydalandığınız gibi, bir kuruş masraf da ödemiyorsunuz. Krediniz hesabınıza yattıktan sonra ise eft, havale gibi işlemleri hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirebiliyorsunuz.