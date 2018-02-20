Marchionne emekli oluyor!

Fiat'ın efsanevi CEO'su Sergio Marchionne, 1 Haziran tarihiyle emekliye ayrılıyor

FCA Grubu 2 milyar dolarlık batık pozisyondan 72 milyar dolar civarında değere kavuşturan, ekonomik krizden çıkaran,

endüstriyel anlamda örneğine az rastlanır hatta çoğu ekonomist tarafından Henry Ford, Billy Durant ve Karl Benz gibi bir karakter olarak tanımlanan Marchionne 1 Haziran 2018 tarihinde emekli mi oluyor?

2004 yılındayken sadece Fiat’ın CEO’luğunu yürüten Marchionne, 2014 yılında FCA Grubu’nun CEO’luğuna getirilmişti.

FCA’nin 2018-2022 planlarını Turin’deki merkezde yerine getirilecek kişi tarafından anlatılacağını geçtiğimiz ay Marchionne söylemişti.Marchionne'nin yerine CEO olarak adı geçen 4 aday arasında öne çıkan isim ise Tofaş'ın eski CEO'su olarak da yakından tanıdığımız İtalyan yönetici Alfredo Altavilla.

Marchionne’nin 15 yıllık kariyerinde Fiat’ın en iyi CEO’su olarak tanımlanması da ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.