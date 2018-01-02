Antalya’da rot balans ustası, fıtığı tedavi ettiğini iddia ediyor

2011 yılında Konya'da görev yapan bir profesörün hastanede kullandığı ameliyat malzemelerini tornacıda yaptırdığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. U.Y.'nin, bazı ameliyat malzemelerini sanayide tornacılara yaptırması herkesi şaşırtmış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Bugün de Antalya'da benzer bir olayla karşı karşıyayız. Rot balans ustalığı yapan İbrahim Tetik, fıtık başlangıcı olan, bel ve sırt ağrısı çeken vatandaşlara kendi yaptığı aletle şifa dağıttığını iddia ediyor, arabaları tamir ettiği atölyesine hasta kabul ediyor.

Antalya'da çalışan bir rot balans ustası, fıtık başlangıcı olan, bel ve sırt ağrısı çeken vatandaşlara kendi yaptığı inversiyon aletiyle şifa olduğunu söylüyor. Dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan usta, gelen hastaları ise kendi yaptığı sedyeye yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerine de asılıyor. 15 dakikalık bir işlemin ardından iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşların çıkışta yürümesi düzeliyor, hatta hastalar koşuyor ve zıplayabiliyor. Usta, hizmet karşılığında herhangi bir ücret talebinde de bulunmuyor.

Antalya'daki bir sanayide yıllardır rot balans ustalığı yapan İbrahim Tetik (54), yaklaşık 15 yıl önce sürekli eğildiği ve ağır kaldırdığı için bel fıtığına yakalandı. Doktora giden Tetik, L1, L2, L3, L4 ve L5 omurlarında sıkıntı yaşadığını ancak ameliyatı gerektiren bir durum olmadığı bilgisini aldı. 1-2 yıl sonrası rahatsızlığı nükseden Tetik, bu sefer doktor yerine inversiyon aletiyle vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan şahıslara yöneldi. Buradaki tedavilerde rahatladığını gören Tetik, yaklaşık 6 ay önce internetteki bilgilerden de yararlanarak dükkanında inversiyon aletini yaptı. Yaptığı aleti kendi üzerinde deneyerek olumlu sonuçlar alan Tetik, sanayi çevresinde bel ve sırt ağrısı yaşayan esnaf ve müşterilere de yardım etmeye başladı. Dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan usta, gelen hastaları ise kendi yaptığı inversiyon aletine yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerini de asılıyor. 15 dakikalık bir işlemin ardından ise iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşların çıkışta yürümesi düzeliyor, hatta hastalar koşuyor ve zıplayabiliyor.

İNTERNETTEN ARAŞTIRMIŞ

Mesleğinden ötürü yaklaşık 15 yıl önce bel fıtığına yakalandığını belirten İbrahim Tetik, daha sonra doktorlara gittiğini, ameliyatlık bir durum olmadığını öğrenince ise kendisi gibi bel ve sırt şikayeti olan vatandaşlara yardımcı olan şahıslara gittiğini söyledi. Burada tedavi olurken inversiyon aletlerini gördüğünü belirten Tetik, “Belcilere gittiğimde çok rahatladığımı gördüm. Ancak 1-2 sene sonrası işimizin ağırlığından dolayı nüksetti. Zaten kendim de demirciyim, internette araştırdım ve bu inversiyon aletini yaptım. Kendim bu alette 5'inci sallanmada rahatladım. Aleti kendim için yaptım ama sanayideki esnaf arkadaşlar ile kamyoncu, otobüsçü arkadaşlara da yardımcı oluyorum” dedi.

Alet hakkında bilgiler de veren Tetik, “6 aydır 30-40 arkadaşımıza baktık. Yüzde yüz çözüm değil tabi. Fıtığı çok ilerlemiş olan hastaları doktorlara yönlendiriyoruz. Tıp gelişti, mikro cerrahi var. Son çare ameliyat olacaksa, olması gerekiyor ama ‘Dikkat edeceksin, ağır kaldırmayacaksın' denilen arkadaşlarla ilgileniyoruz. Ayağından baş aşağı bağlıyoruz, kurduğumuz özel sistemle rahatsızlığı olan kişileri ters asıyorsun. Oradaki diskleri, omuriliğin arasına sıkışmış olan sinirlerin açılmasını sağlıyorsun. Zaten her insanın sabah akşam 3'er dakikadan da olsa baş aşağı sallanması gereken bir durum. Çok sağlıklısın diyelim, yine de her sabah yapması gerekiyor. Gelen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kaydetti.