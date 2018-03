Uluslararası Yoğun Bakım Kongresi’nde Türk zirvesi

Dünyanın en prestijli Yoğun Bakım Derneği olan Society of Critical Care Medicine'nin (SCCM) düzenlediği Critical Care Congress'e Türk doktorlar damga vurdu. Kongrenin 47 yıllık tarihinde ilk defa bütün konuşmacıları sadece Türk Yoğun Bakım hekimlerinden oluşan panel Yıldız Savaşları temasıyla oldukça ilgi çekti.

ABD’nin Texas eyaletinde, Society of Critical Care Medicine’in (SCCM) düzenlediği Critical Care Congress bu yıl 47. düzenlendi. 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen kongre programında ilk defa bütün katılımcıları Türk hekimlerden oluşan bir de panel vardı. Panelin moderatörlüğünü Dr. Murat Kaynar (University of Pittsburg) üstlenirken, Dr. Ozan Akça (University of Louville), Dr. Gözde Arslan Demiralp (Nazih Zuhdi Transplant Institute, Integris Baptist Medical Center) ve Dr. Onur Demirci (Mayo Clinic) davetli konuşmacılar olarak yer aldılar.

ABD’nin farklı eyaletlerinde öğretim üyeliği yapan Dr. Murat Kaynar, Dr. Ozan Akça, Dr. Gözde Arslan Demiralp ve Dr. Onur Demirci, katıldıkları panelde yoğun bakım uzmanlarına ve adaylarına elektrolit anomalilerinde kolay tanıya gitmeyi anlattı. Panelin dikkat çekici yanlarından biri de Yıldız Savaşları temalı başlıkları (Rogue Ones, Rebbellion of Electrolytes, Force is strong with this one) oldu.

“Amerika'da çalışmakta olan yüzlerce Türk doktorun içinde çok küçük bir kesim Yoğun Bakım Anestezisti olarak çalışmaktadır. Umuyoruz ki yakin gelecekte Amerika'da yaşayan Türk anestezistleri bir organizasyon ile buluşturabiliriz. Yurt dışında birbirimize destek olarak başarabileceklerimiz, bireysel olarak başarabilecekelerimizden çok daha büyük. Bu fotoğraflarda görmüş olduğunuz Yoğun Bakım Uzmanları ekibi bunun çok güzel bir örneğidir. Bu dostluklar çok kıymetli oluyor” şeklinde konuşan Dr. Gözde Arslan Demiralp, kongre ile ilgili izlenimlerini ve yoğun bakım uzmanlığının önemini sozcu.com.tr‘ye anlattı:

“SCCM derneği tüm yoğun bakım dernekleri arasında en büyük olmasının yanında çok özel bir yerdedir. Çünkü klasik bilinen kongreler dışında sadece yoğun bakım hekimleri için değil, yoğun bakım ünitesinde görev yapan herkes için faydalıdır. Yoğun bakım bir takım işidir, takımınız iyi olduğu müddetçe başarılı sonuçlar alabiliriz. Toplam 16 bin üyesi olan bu dernek her yıl 5 binin üzerinde katılımcı ile rekor kırmaktadır.

YILDIZ SAVAŞLARI TEMASI KULLANDILAR

Panelde Yıldız Savaşları temasını seçtik. Bunun asıl sebebi, hala yoğun bakım eğitimini sürdüren gençlerin, asistanların, üst ihtisas yapan uzmanların ve yeni öğretim üyesi olmuş genç öğretim üyelerinin ilgisini çekmekti.

Yoğun bakım bilim dalı hem fiziksel hem duygusal olarak hekimleri hırpalayan ama bir o kadar da güzel sonuçlari ile geri donumu olan bir bilim dalı. Fiziksel ve duygusal yük sebebi ile gençlerin bu bilim dalına olan ilgileri azaldı. SCCM'in görevlerinden biri de genç hekimlerdeki yoğun bakim ilgisini tekrar arttırmak. Yoğun bakım, bünyesinde bir infeksiyon hastalıkları, nefroloji, kardiyoloji, gastroeneteroloji, nöroloji gibi alt dalları birleştiriyor. Bu tür büyük kongrelerde bazen kapsamı unutup çok ileri seviyede bilimsel konuları konuşabiliyoruz. Bu yüzden, bunun bilincinde olarak bu panelin konuları genç hekimlerin dinlerken içinde kaybolmayacağı formatta hazırlandı. Vaka örnekleri verilerek, ICU'da sık görebilecekleri elektrolit anomalileri konuşuldu.

KONGREDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER BAŞLIKLAR

SCCM bu yıl #SOME hareketi ile dikkat cekti; SO-ME yani Social Media. Burada vurgulanma istenen şey ise şuydu:

İstesek de istemesek de hayatlarımız artık sosyal medyadan izlenmekte. Bu nedenle sosyal medya hesaplarında hastaların özel bilgilerini gizlemek çok önemli; hekimlerin ve hastanelerin profillerini bunu dikkate alarak güncellemeliler. Bu mecralardaki haberler, siz silseniz bile kaybolmuyor. Paylaşım yaparken çok dikkat etmeli ve hiçbir zaman hastanın adı, şehri, hastane adı, odası ve fotoğrafı olmamalı.

Kongredeki diğer ilgi çekici başlık ise hasta yakınlarının yoğun bakımdaki görevi. Bu konu kongrede, ‘Aile ziyaretçi değildir, yoğun bakım ekibinden biri gibidir.’ vurgusu ile işlendi.

Geçen yıldan beri devam eden büyük bir hareket de yoğun bakım çalışanları içinde TÜKENMİŞLİK olarak bilinen, meslekten duygusal olarak yorulma kavramı… Bütün yoğun bakım çalışanlarının etkilendiği bir durum. Pediatrik yoğun bakım çalışanlarında bu oranın yüzde 71’e kadar yüksek olduğu konuşuluyor. Bu durum sebebiyle mesleği bırakanlar ve hatta intihar edenler bile oluyor ne yazık ki.