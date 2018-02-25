Elimde bir kitap var. Adı: “Türkiye Varlığını Atatürk'e Borçludur.”

Kitabın ikinci başlığı ise şöyle:

“Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geri kalan her şeyi de Atatürk'e…”

Kitabın yazarı Kemal Baytaş…

Önceki yılların turizm müsteşarı ve şimdiki Türk Tanıtım Vakfı (TÜTAV) Başkanı… Uzun yıllar SÖZCÜ'de ilginç köşe yazıları yazdı.

Kemal Baytaş bugün Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 12'nci Ankara Kitap Fuarı'ndaki Atatürkçü Düşünce Derneği standında, saat 14.00 ile 17.00 arasında kitabını okurları için imzalayacak.

Kitabı basan TOGAN Yayıncılık'ın sahibi kitap sevdalısı İsmail Arlı “Kemal Bey'in kitabı, heyecan duyarak zevkle bastığım kitaplar arasında yer alıyor” dedi.

Kemal Baytaş, devrin çirkinliklerini anlatarak tarihe not düşüyor!

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Kitabın önsözünde Yekta Güngör Özden, Emin Çölaşan, Bekir Coşkun ve Rahmi Turan imzaları var. Hepimiz kitap hakkındaki görüşlerimizi açıkladık.

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir SÖZCÜ'deki köşe yazılarına ara veren Bekir Coşkun, Kemal Baytaş'ın kitabı için kalemine sarılarak şunları yazdı:

“Ülkesini bu kadar çok sahiplenen birisini görmedim… Taşı, toprağı, ağacı, kuşu, dağı, müziği, dansı, sanatı… İçeride iktidarlarla “Türkiye'yi batırdınız” diye kavga ederken, dışarıda yüzlerce ülkeye giderek “Türkiye bir cennettir” diye çırpındı Kemal Baytaş…

Devletten bir kuruş destek almadan, tümüyle kendi çabasıyla.

Bu kitap işte bu yürekli ve bilge insanın yazılarıdır… Özellikle SÖZCÜ Gazetesi'nde yayınlanan yazıları her sabah bize bir şeyler öğretti, yol gösterdi… Gelecek kuşaklara ve tarihe de not düşecek bu yazılar…” (Bekir Coşkun)

Ülkeden kaçış neden?

Sevgili okurlar… Bugün birinci sayfamızdaki TOKMAK-1 sütunumda Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir araştırmasından bahsettim. Kısaltılmış adı TÜİK olan bu kuruma göre insanlarımızın yüzde 89'u hayatlarından memnun, mutlu yaşıyorlar. Harika, değil mi?

Bu, temenni olarak güzel fakat inandırıcı değil. Kusura bakmasınlar ama TÜİK yöneticileri iktidara şirin görünmek için böyle yanıltıcı araştırmalar yaptırıyor maalesef…

Oysa ülkemizde kaçan kaçana…

Beyin göçü olanca hızıyla devam ediyor. Beyin göçüne şimdi zenginlerin göçü de eklendi.

Ülkemizin kan kaybıdır bu…

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New World Wealth adlı uluslararası kuruluşun 2018 raporuna göre, geçen yıl bütün dünyada toplam 95.000 milyoner ülkesini değiştirdi.

En fazla milyoner göçü veren üç ülke Çin, Hindistan ve Türkiye.

Türkiye'den kaçan milyonerlerin sayısı son iki yılda 12 bin oldu. Bunlar, kendilerine daha güvenli gördükleri ülkelere göç ettiler. Tabii ki kaçılan ülkeler arasında, Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği ve Kanada gibi Batı ülkeleri önde geliyor… Neden?

O ülkelerde daha çok demokrasi ve daha çok güven var da ondan…

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Peki, bu göçün sebebi ne?

Göçü tetikleyen nedenler arasında, ülkemizde bir türlü gelmeyen istikrar, güven, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve çağdaşlık değerlerinde azalma, iç siyasette bitmeyen kavganın yarattığı hayal kırıklığı, terör olayları ve Suriye sorununun yarattığı belirsizlik sayılabilir.

İktidarın bu alarm zillerini ciddiye alıp, çağdaşlık ve demokrasi değerleri konusunda iyileşme yapması gerekiyor.

Türkiye'de hukuk ve demokrasi alanında daha güvenli bir ortam yaratılmazsa, kaçış ve kan kaybının devam etmesi kaçınılmaz!

Bu iş, TÜİK'in memnuniyet raporlarıyla yürümez!

TEBESSÜM

Dünya zalimler dünyası!

Tüm dünya doğalgaz rezervinin yaklaşık yüzde 72'si Ortadoğu ve Avrasya'dadır.

Bölgemizde toplam kanıtlanmış doğalgaz rezervi 140 trilyon, 852 milyar metreküptür.

Bu nedenle Ortadoğu'daki savaşlar bitmez.

Rifat Serdaroğlu bu bilgileri verdikten sonra Âşık Mahzuni'nin “Zalım dünya” şiirini göndermiş. Okuyalım:

“Dünya zalımlar dünyası,

Giden zalım, gelen zalım,

Hayvan gibi ölen zalım,

Almış ele arsızlığı,

Baştan başa yersizliği,

Bilmem neden hırsızlığı,

Yapan değil, gören zalım!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsana en büyük sermaye olan akıl pazarda satılmaz!